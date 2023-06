Délután 2 órakor a temetőben a hajós emlékműnél helyezik el a megemlékezés koszorúját, 3 órától a helyi katolikus templomban hagyományőrző hajós misét tartanak, majd a Duna áldozataira emlékezve koszorúznak a folyón.

Nap közben folyamatosan programok várják a polgármesteri hivatal mellett lévő Pajtában az érdeklődőket, majd este 5 órakor felavatják azt a valaha az Északi-tengeren szolgált, felújított hajót, amelyet az egylet és az önkormányzat vásárolt egy helyi vállalkozótól. Az iskola drámaszakkörös diákjai adnak műsort, és a továbbiakban múzeumpedagógiai foglalkozások színtere lehet a Magyarországon is egyedülálló Hajós Múzeum mellett.

A múzeumok éjszakája programjaként szülőknek és gyermekeknek kínálnak éjszakai látogatást és játékos vetélkedőt a Gönyűi Hajós Múzeum területén (Gönyű, Kossuth utca 95.) valamint a közvetlen környékén. A Fekete erdőtől a Fekete tengerig, élet a Duna mentén címet viselő geocaching séta célja, hogy a családok együtt járják be a vadregényes duna-parti tájat, érezzék jól magukat, tudjanak meg minél többet a Dunáról, a hajós múlttal rendelkező településről, a hajós életről.

A vetélkedő végén a résztvevők megoszthatják egymással és ismerőseikkel tapasztalataikat, élményeiket szóban és online formában is. A játékra előzetesen is lehet nevezni, de a helyszínen is mód van rá 22.30-ig.