– Elérkezettnek érezte az időt a nyugdíjba vonulásra?

– Be kell vallanom, szellemileg és fizikailag egyaránt fáradtnak éreztem már magam. Elindultunk hajnalban, képzeljék el, mivel jár például az Anna Karenina díszletének összerakása. Azután következik a darab bevilágítása, próba, előadás, majd éjjel a lebontás, a pakolás és a hazaút. Régiekkel, újakkal is jó volt dolgozni, de ma már nem hiányzik a taposómalom.

– Mi volt a hivatalos munkaköre?

– Fővilágosító voltam, három világosítókollégával csináltuk meg az előadások fényeit. Mondhatom, véletlenül kerültem a pályára, az új színházba, mert a győri gyárak közül egy ígért három műszakra kettőezer-kettőszáz forintos fizetést, a színháznál meg kettőezer-nyolcszázat kaptam, s ez akkortájt jelentős különbségnek számított…

– És tudta, hogy mi lesz a feladata?

– Dehogy. Jártam diákként színházba, de észre sem vettem a színpadi fényeket. Amikor jelentkeztem az akkori főmérnöknél, tévedésből azt mondtam neki, felvilágosítónak jöttem. Kijavította világosítóra és mondta, hogy majd színkeveréssel kell foglalkozni. Többet ő se tudott, húszévesen kellett a technikával megismerkedni, a rutint megszerezni.

– Mire emlékszik vissza a legszívesebben?

– Szerettem a cselekményes darabjainkat, a Győri Balett közönségbarát előadásokkal lépett mindig a nézők elé, így nagyon sok siker részese lehettem, miközben a fesztiválokon volt módom elvont és nehezebben értelmezhető alkotásokat is látni. Sokan nem lehetnek már közöttünk, de a régi kollégákkal és a táncosokkal egyformán jó a kapcsolatom, soha nem volt komolyabb konfliktusom. A legutóbb időkben is összetartó csapatot alkotott a tíz műszaki munkatárs, a feladatok sorrendiségét ismerve segítettünk egymásnak.

– Megbecsülték a világosító munkáját is?

– A sok-sok utazás és előadás élménye, a társulat elismerése mellett két esetet szeretnék külön is megemlíteni. Egy New York-i fellépést követően a híres lap, a New York Times egész egyszerűen jópofának nevezte a világításomat. A korábban évekig velünk dolgozó, nyolcvanévesen Luganóban élő impresszárió rábízott a helyi kollégára, nagyon aggódott a világítás miatt, de a végén elém állva csak annyit mondott: „Luce perfetto”, azaz a fény tökéletes volt.

– Előfordult veszélyes szituáció is az évek során?

– Egyetlenegyszer, Újdelhiben maradt el műsorunk műszaki hiba folytán, de rágondolva ma is kiráz a hideg. Még Markó Ivánékkal készültünk a Carmina Burana és a Bolero bemutatójára, amikor egy lámpatartó szerkezetet meghajtó fogaskerék törése következtében leszakadt a mennyezet, és harminc méter magasról záporoztak mellettünk a pozdorjaelemek, a munkatársammal mozdulni sem mertünk…

– Mivel telik Hécz Péter ideje frissnyugdíjasként?

– Lényegében már január óta nem dolgozom, van mire emlékezni, összesen mintegy kétszáz premierben és háromezer előadásban volt részem. Feleségem is nyugdíjas, a nagyobbik lányom Angliában angoltanár, a kisebbik Győrben dolgozik orvosként, Peti fiam logisztikai mérnök. Munka mindig akad a ház, a kert körül, utóbbiból következően élek a hobbimmal, a pálinkafőzéssel, bár nem számítok nagyfogyasztónak. A búcsúztatómon elhangzott, hogy ott maradtam a Győri Balett szívében. Nos, a Győri Balett pedig örökre ott van az én szívemben…