Lesz-e és mennyiért jó minőségű magyar gyümölcs a tavaszi fagykárok, a gombásodás, és a seregélyek inváziója után. Erről beszélgettünk a kisalfold.hu podcast adásában Nagy Szabolccsal, a győrszentiváni Nagy Család Gyümölcsöse egyik tulajdonosával.

Igen, lesz gyümölcs, ha nem is olyan mennyiségben, mint amit megszoktunk az előző években. A minőség azonban változatlan lesz

– szögezte le Nagy Szabolcs, a győrszentiváni Nagy Család Gyümölcsöse egyik tulajdonosa.

– A tavasszal fagyok érték a gyümölcsösünket. A különböző fajták különféleképpen reagáltak a fagyra. Megpróbáltunk védekezni, volt ahol sikerült is. A legjobban a sárgabarack sínylette meg a fagyot, a szilvát és a cseresznyét megritkította, a meggy közel ötven százalékát vitte el, az alma úgy tűnik sikeres lesz, de még sokára érik– sorolta Szabolcs, aki arról is beszámolt, hogy a virágzás időszakában olyan párás, nedves levegő volt, hogy a monília támadta meg a gyümölcsöket, mint ahogy a kiskertekben is tapasztalhatták.

– Rengeteget dolgoztunk, hogy megvédjük a termést. Monitor rendszerrel figyeljük a kártevőket, csak akkor avatkozunk be, ha populáció növekedést tapasztalunk, csökkentve a vegyszert igényló beavatkozásokat. Növényfajtánként 7-8 beavatkozást kellett végeznünk. Ez nagyon megnövelte a költségeinket, de sikerült a gomba betegségeket kiküszöbölnünk. Miután túl voltunk mindenen, már látszott a termés, egy Magyarországon védett madár, a seregély okozott meglepetést a gyümölcsösünkben. Ők egyébként nagyon hasznos madarak, rovarokkal táplálkoznak, de amikor a fiókát nevelnek, elkezdenek gyümölcsöt fogyasztani. Sajnos a környéken nincs más gyümölcsös ami a fagyot megúszta volna a fagyokat, ezért a mi gyümölcsösünket dézsmálják. Iszonyatos mennyiséget képesek elfogyasztani. Az idén nagyon sok kihívással kellett szembe nézni, de szerencsére így is maradt annyi gyümölcs, amit szedésre tudunk ajánlani az embereknek. Minden évben ugyanis szervezünk szedd magad napokat, amikor bárki megszedheti magának a gyümölcs szükségletét, de a kereskedelmi felvásárlóknak is szoktunk eladni. Ez utóbbira ebben az évben nem lesz lehetőségünk.

A szedd magad akcióban az emberek egy kompromisszumos áron tudják megszedni a gyümölcsöt saját részükre, olcsóbban, mint ahogy meg tudnák vásárolni az üzletek polcain. A gazdaságosság határain belül kell maradnunk, ezért nehéz most még egy árat előre mondani, de igyekszünk olyan árat adni, amit végig tudunk tartani. Június 11-én a meggyet lehet először szedni és a korai cseresznyét, és ettől kezdve folyamatosan nyitva leszünk. A közösségi oldalunkon mindig hírt adunk az aktuális információkról. Reményeink szerint a hónap végéig tudjuk ellátni a vásárlókat finom, ízletes gyümölccsel – árulta el Nagy Szabolcs.

A ravazdi 30 hektáron gazdálkodó Balogh Tamás, a Balogh Család Gyümölcsösének tulajdonosa hasonló tapasztalatokról számolt be, mint Nagy Szabolcs.

– A tavaszi fagy hozzánk is beköszöntött, aztán a virágzáskor jött egy esős időszak. A monília miatt ötször kellett permetezni, de már nem is tudjuk szinte mit használjunk, mert a jól bevált szereket már nem lehet. Nem tudunk rendesen védekezni, így a gomba is hatalmas kárt okozott. Szinte 100 százalékos a kár, bármelyik gyümölcsöt nézem – szögezte le a gazda.

– Azért lesz valamennyi gyümölcs, mert az ültetvények elég nagy területen, különböző helyeken vannak, és különböző fajtákról beszélünk. Van, ahol lesz termés, van ahol katasztrófális a helyzet. Bakonypéterden is van egy meggyesünk, ott egész jó termés ígérkezik. A fagy és gomba után a cseresznye a sok eső miatt kirepedt. A vegyi védekezésnek is sokszorosára ment fel az ára. Tíz évvel ezelőtt tized annyi vegyszer számlánk volt, akkor is majdnem ugyanennyiért adtuk el az ipari meggyet, mint most, egyéb költségekről nem is beszélve. Egyre több gazda vágja ki a gyümölcsfákat a kilátástalan helyzet miatt, mert tönkre mennek. Eljutunk oda, hogy a jó magyar gyümölcseink el fognak tűnni, mint ahogy a szabolcsi alma – véli Balogh Tamás, aki gépekkel takarítja be a termést. Úgy tervezi, június 15-20-a körül kezdi, s adja el a hűtőháznak, konzervgyárnak, de a környékbeliek is hozzá tudnak jutni a helyi gyümölcshöz.