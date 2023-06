A kutatásban részt vevő orvosok beszámolója szerint havonta két-három olyan esettel találkoznak, amikor valakinek fülpótlásra lenne szüksége. Az esztétikai érték mellett a hallásban és a hangok irányának meghatározásában is komoly változásokat jelenthet, ha a testrész hiányzik vagy sérült. Egy éve írtunk a Széchenyi-egyetem pécsi és nürnbergi egyetemmel közös kutatásáról, amikor az első prototípusok elkészültek.

– Jelenleg két önkéntessel dolgozunk együtt. Az egyiküknek, egy úriembernek részleges pótlásra van szüksége, egy hölgynél pedig a teljes fülkagyló hiányzik. Eddig mindkettőjüktől nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk

– mondta Wersényi György. – Épp a rögzítési módokat próbálgatjuk. Itt is cél a megfizethetőség, valamint hogy lehetőleg ne műtéti úton történjen az eljárás. Ezzel a költségeket és a várakozási időt is nagyban csökkenthetjük, hogy egy, akár a társadalombiztosítás által is fedezhető alternatívát kínáljunk.

Wersényi György kezében a nyomtatással készült protézis.

Fotó: Csapó Balázs

A kezdeti kemény műanyag modellektől már eljutottak a puhább anyagokból készült darabokig. Ezeket a páciensek meglévő fülkagylójának be­­szkennelésével felviszik számítógépre. Tükrözik, elvégzik a megfelelő utómunkákat, majd kinyomtatják és a meglévő csonkról készült, szintén nyomtatott modellhez iga­zítják.

– Egy ilyen fül egy-két hónap alatt elkészül, és a rendelőben már csak minimális pontosításokat kell végezni rajta. Ezzel a betegnek és az orvosnak is időt spórol.

– Jelenleg a protézisragasztó használatát próbáljuk ki. Reggel fel lehet helyezni a protézist, este vagy sportoláskor pedig le lehet venni. A már kész számítógépes modellt bármikor újra fel lehet használni, ha a tulajdonos elveszítené vagy elszakadna.

A következő lépést a hallásjavulásra vonatkozó tesztek jelentik. A projekt ősszel véget ér, de a fejlesztést szeretnék folytatni. A későbbiekben azt is vizsgálnák, hogy a 3D nyomtatást milyen más külső, nem mozgó testrészek pótlására lehet még felhasználni.