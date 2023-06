Győr

GASZTRO

Győri Édes Napok csokoládé- és édességvásár

06. 02−04., péntek-vasárnap

Széchenyi tér

11. alkalommal rendezik meg a nagy sikerű Győri Édes Napok csokoládé- és édességvásárt. Remélik, most is sikerül felszabadítaniuk mindenki boldogsághormonjait, hiszen kitűnő édességekkel és hangulatos helyszínnel várnak mindenkit.

Az édes finomságok mellett a szórakozásból sem lesz hiány, hiszen a gyerkőcöknek arcfestéssel is kedveskednek!

Nyitvatartás:

Péntek: 16.00−23.00

Szombat: 10.00−23.00

Vasárnap: 10.00−21.00

Édes napok a győri Széchenyi téren.

Fotó: Nagy Gábor

KONCERT

Udvari koncertek - Muzsikál a Rába Koncert Fúvószenekar

06.02., péntek, 18:00

József Attila Művelődési Ház (Győr, Móra Ferenc tér 1.)

A Rába Koncert Fúvószenekar muzsikál a József Attila Művelődési Ház udvarán (9028 Győr, Móra Ferenc tér 1.). Eső esetén a színházteremben kerül megrendezésre a program!

A rendezvénnyel kapcsolatban további információ a 96/421-740-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail-címen kérhető.

A belépés ingyenes!

KERT

Kiskert, nagykert – félúton az önellátás felé (fotó konyhakert)

06. 03., szombat, 9.00−19.00

Essencia Élmény Központ (Schweidel utca 5.)

Kiskert, nagykert – félúton az önellátás felé. Információs nap és börze. Fókuszban a házi növénytermesztés és az állattartás. Regisztráció: [email protected].

Fotó: Pixelbliss

EGÉSZSÉG

Lélekemelő Önsegítő Nap

06. 02., péntek, 15.00

Essencia Élmény Központ (Schweidel u. 5.)

2023. június 2., péntek, 15:00−18:00

Azon érdeklődőket várjuk kortól és nemtől függetlenül, akik szeretettel, nyitott szívvel fogadják a csapatunk által felajánlott minőségi támogatást, minőségi időt!

Vezetett lélekemelő meditáció, lélekemelő önsegítő miniworkshop, thai chi gyakorlás, reiki szolgálat, kezelések, tanácsadás, numerológiai elemzés, útmutató személyiségkártyákkal, keleti gyógyító technikák, kristályok mint támogatóink, Theta Healing, egészséges életvezetési tanácsok, masszázs, akupresszúra, mantrafal, frissítők.

A részvétel díjmentes, de előzetes regisztráció szükséges! Lendvai Zsuzsa, 06-70/334-9668.

SÉTA

Naplemente-túra

06. 02., péntek, 19.30

06. 03., szombat, 19. 30

Amstel Hattyú fogadó kikötője

Másfél órás városnézés kishajóval, az alkony fényeiben, a folyók városában.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Jegyár: 6000 Ft.

Bejelentkezés: https://www.gyeregyorbe.hu/, [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Hajós szigettúra a folyók városában

06. 03., szombat, 17.00

Amstel Hattyú fogadó kikötője

80 perces hajókázás a város és környékének varázslatos színeit csodálva természetközelben, történetek a folyókról, a szigetekről, Szigetközről és a városról. Részvételi díj: 5500 Ft/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Bejelentkezés: https://www.gyeregyorbe.hu.

Keresd a nőt Győrben!

06. 03., szombat, 14.00

Bécsi kapu tér

Belvárosi séta hangulatos barokk műemlékek között, ahol a nő kerül a középpontba. Különböző korok, ismert, érdekes élettörténetű hölgyek, számos színes történet Győrhöz és látnivalóihoz kapcsolódva.

Részvételi díj: 4500 Ft; nyugdíjas, diák, pedagógus: 3500 Ft.

Bejelentkezés: https://www.gyeregyorbe.hu.

Irány Győr zöld szigete!

06. 04., vasárnap, 11.00

Amstel Hattyú fogadó kikötője

Egyórás, családias hangulatú program a Szúnyog-sziget varázslatos hangulatának bemutatásával.

Részvétel a programokon csak előzetes jegyvásárlással lehetséges! A program ára idegenvezetéssel: 4000 Ft/fő. Bejelentkezés: https://www.gyeregyorbe.hu.

Sétahajó

06. 03., szombat, 17.00

Zátony étterem (Kálóczy tér 2.)

Kalandor sétahajó indul teljes körű gépi idegenvezetéssel a Zátony étterem kikötőjéből. Bejelentkezés szükséges: 06-96/338-050. Ugyanitt bérelhető motorcsónak, amit engedély nélkül lehet vezetni.

Gyirmót

CSALÁDI

Gyirmóka - családi nap

06.03 szombat, 10:00-15:00

Győri Szabó József Művelődési Ház udvarán (9019 Győr-Gyirmót, Szent László út 35-37.

Részletes program:

10:00 óra: Óvodások műsora

10:15 óra: „Nagyotmondó-nagyot lépő” – élményszínházi játéktér

10:30 óra: Kavicskép festés

14:00 óra: „Mátyás király bojtárja” – az Aranyalma Páros interaktív zenés műsora

További programok a rendezvény ideje alatt:

Minion csúszdás légvár, arcfestés, csillámtetoválás, jurta bemutató, lufis bohóc

Büfé: Land-Plan Étterem – lángos, főtt virsli, üdítő, vattacukor, popcorn

A programokon való részvétel ingyenes!

Győrújbarát

CSALÁDI

Nyitott szertárak napja

06. 03., szombat, 10.00−19.00

Győrújbarát ÖTE, szertár (István út 76.)

A Győrújbarát ÖTE és az Arrabona Ökotrans Kft. harmadik alkalommal rendezi meg a Nyitott Szertárkapuk és Családi Napot.

10.00−18.00 Légvár, ugráló vár

15.00−18.00 Csillámtetoválás

15.00−18.00 Strasszdíszítés

15.00−18.00 Arany és ezüst tetoválás

15.00−17.00 Lufihajtogatás

18.00 Dollár Papa pénzesővel érkezik és még nagyobb pénzesővel távozik

A gyerekeknek ingyenes melegszendvics a Horex Kft. és a Bedő Pékség jóvoltából. Versenyautó, quad, rendőrautó, tűzoltóautó, kukásautó, rakodógép, különleges szer.

A helyszínen büfé üzemel. A rendezvény ingyenesen látogatható! Bővebb információ: Németh Károly, +36-20/260-7156, [email protected].

Fotó: Pixel-Shot

Mosonmagyaróvár

ELŐADÁS

Mit hozhat a nyár az orosz−ukrán háborúban?

06. 02., péntek, 17.30

Fehér Ló Közösségi Ház

Resperger István ezredes, egyetemi tanár előadása Mit hozhat a nyár az orosz−ukrán háborúban? címmel. A részvétel ingyenes.

KIÁLLÍTÁS

#turistaként városunkban – Séták Magyaróváron (fotó fotókiallitas.jpg)

06. 02., péntek, 17.00

Huszár Gál Városi Könyvtár

Kocsis Julianna és Seybold Anita Beatrix fotókiállítása. A kiállítást megnyitja: Gráfi Szabolcs és Beregszászi Balázs. A kiállításra a belépés díjtalan.

A fotók 2023. június 30-ig megtekinthetőek a könyvtár emeleti kiállítóterében.

GYEREK

Bütykölő Szakkör

06. 02., péntek, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Bütykölő szakkör ügyes kezű kicsiknek és nagyoknak. Szalvétatechnika különlegesen, nyáridéző lakásdíszek készítése. A szakköri foglalkozásokon az anyagköltség: 800 Ft. Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 06-30/916-7664-es telefonszámon!

Jánossomorja

SZÍNHÁZ

Miért nem marad reggelire?

06. 03−04., szombat-vasárnap, 18.00

Balassi Bálint Művelődési Ház

A Moson-Szél Egyesület bemutatja a Miért nem marad reggelire? című vígjátékot 2 felvonásban. Jegyek a helyszínen válthatók. Az előadás 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sopron

ZENE

Egy kis éjféli zene

06. 04., vasárnap, 16.00

Szent Mihály-templom (Szent Mihály u. 26.)

A soproni Kórus Spontánusz és a szombathelyi Capella Savaria kamarazenekar közös koncertje. Műsoron: Mozart: Kis éji zene és Charpentier: Messe de minuit pour Noël.

Vezényel: Kocsis-Holper Zoltán. Szólistaként közreműködnek: Kovalik Erika (szoprán), Széll Cecília (szoprán), Galgóczy-Boros Dóra (alt), Boros Sándor (tenor), Cserményi Zsombor (basszus).

Belépőjegyek 3500 Ft-os (felnőtt) és 2500 Ft-os (diák/nyugdíjas) áron kaphatók elővételben a Cédrus Könyvkereskedés és Antikváriumban (Sopron, Bünkert köz), valamint fél órával a koncert előtt a helyszínen.

Gyereknapi programok

