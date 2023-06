Az iskola másik tábora művészeti világjárásra invitálta a gyerekeket Petrucza Klaudia tanítónő vezetésével. A 47 elsős és másodikas diák különböző országokat, kontinenseket, kultúrákat ismert meg a művészetek segítségével, amibe az étkezéseket is bevonták. Készítettek sushit, esőbotokat, mozaikokat, gyertyákat és ékszereket is. A tábor folyamán megtekintették a Cowboyok és indiánok-legendás vadnyugat kiállítást is az Esterházy-palotában. A tábor folyamán készült alkotásokat az utolsó nap ki is állították.

Bakonyszentlászlón június utolsó két hetében az iskola szervezésében, július 17-től 21-ig egy hetet a Könyvtár és Művelődési Ház Napközi Erzsébet-táborában lehetnek ingyenesen a gyerekek. Ez utóbbiban egész napos kirándulást szerveznek a pápai strandra, biciklitúrára indulnak az Ördög-rétre, megnézik a szelektív hulladékgyűjtő szigetet, sportpályára mennek, meglátogatják a veszprémvarsányi tűzoltókat, az utolsó nap pedig néptánc, népviselet-bemutató lesz, de kézműves foglalkozások sora is várja a huszonkét jelentkező diákot a művelődési házban – mesélte Kirsch-Kemény Veronika.

Összefogás a programokért

Bezin, az általános iskolában tartanak önkormányzati tábort most hétfőtől szerdáig. – Idén első alkalommal hirdettük meg és máris 18 fő jelentkezett, még nagycsoportos ovisok is. A tábor különlegessége, hogy a programok 90 százalékát önkormányzati forrásból valamint önkéntesek ingyenes programjainak vagy pedig együttműködési megállapodásoknak köszönhetően oldjuk meg, a gyerekek csak az étkezésért fizetnek. A programok között kézműveskedés, harcművészet, NÉBIH és Pannon-Víz oktatás, tudományos kísérletek, néptánc és számháború, tájházlátogatás is szerepel – mondta el kérdésünkre a tábor ötletadója, Fajkuszné Kovács Ramóna önkormányzati képviselő.