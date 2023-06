Hogy mi is a Gyerekegyetem? Az egyetem campusának épületeiben szervezett egyhetes intenzív, játékos elemeket is tartalmazó „nyári tábor”, melynek során a gyerekek betekintést kapnak az egyetem életébe, különleges előadásokon vehetnek részt igazi nagy előadótermekben, de szemináriumokon is részt vehetnek, kutathatnak, kísérletezhetnek, alkothatnak, laborokat látogathatnak.

A Széchenyi István Egyetem oktatói, szakemberei nagyelőadások és szemináriumok keretében vezetik be a gyerekeket egy általuk még nem ismert világba. Ezeken a foglalkozásokon kívül azonban a sport és szabadidős programok sem hiányozhatnak a Gyerekegyetem életéből. Könyvtár- és campus túra, sportos versenyek és vetélkedők teszik felejthetetlenné ezt a hetet, amely pénteken a gyerekek diplomaosztójával zárul.







Dr. Horváth Zoltán dékán köszöntője után rögtön megtartotta nyitóelőadását is, amelyben elárulta a gyerekeknek, hogyan írjunk leckét a mesterséges intelligenciával és hogyan ne. – A digitális technológiák megismerése nagyon fontos, akármilyen szakos lesz valaki, azt javasolom, tanuljon meg programozni. Akár orvos lesz, mert lehetnek olyan kutatásai, ahol jól fog jönni. A nyitóelőadásom témája a mesterséges intelligencia, amivel mindenki fog találkozni az életében, akármi is lesz a szakmája. A gyerekeknek már most meg kell tanulniuk, hogyan kell használni, mert sajnos rosszul is lehet. Az, az érdekük, hogy jól használják, mert hasznos segítőtárs lehet.