A város zöld szívében ezúttal is lelkes családok, gyermekek és idősek, sportemberek és amatőrök gyülekeztek. Az eseményen a biztonság is fontos volt, így a tekerőket mentőautó és rendőrautó egyaránt kísérte, utóbbi biztosítva a balesetmentes közlekedést.

A Pál László utca lakói együtt kerekedtek fel: Színcsák Katalin már régóta biciklizik ezeken a programokon, s tavaly csatlakozott hozzá Kovács Milán is, aki idén elhozta feleségét és gyermekét, illetve egy szomszédját, Zalka Péter gyerekével együtt.

– Egy kerékpárüzletben dolgozom, most e-bike-okat is magammal hoztam, azzal tekerünk végig. Ekkora társasággal élmény a biciklizés – mesélte az édesapa, aki utánfutóval vitte a két gyereket.

Varga Imola is visszatérő férjével együtt, igaz, a most másfél éves Bánk miatt kihagytak pár gurulást, de most a kisfiú is boldogan nézett körül a nagy tömegben.

– Sok embert megmozgat a Gurul a város, egy más élmény, hogy zavartalanul kerékpározhatunk, rendőri kísérettel, jó a hangulata – tette hozzá Imola.

Azt is megtudtuk, hogy még júliusban és szeptemberben lehet együtt gurulni a városban, aki összegyűjti alkalmanként a gurulójegyeket, ajándékokra válthatja az utolsó tekerés után.