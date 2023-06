A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és az E.ON közös szervezésében gólyagyűrűzés részesei lehettek az óvodások és bölcsődések a Jókai utcában Mosonszentmiklóson. A kicsiknek nagy élményt jelentett, amikor daru segítségével leemelték a három fiókát. Sok érdekes dolgot is megtudhattak, hogy erre miért is van szükség. A gólyák szokásairól, életmódjukról is beszélgettek. Közös énekkel búcsúztak a gólyafiókáktól, Miklóstól, Pankától és Lilikétől.