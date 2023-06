– Az első rétesünk valamivel hosszabb lett, mint húsz méter. Ahogy a tésztához, úgy a töltelékhez is felajánlásokból érkezett az alapanyag. Együtt nyújtottuk, töltöttük almával, túróval és meggyes mákkal. Ebből szeretnénk hagyományt teremteni, rögtön ezért nem kezdtünk egy még hosszabb süteménnyel – avatott be Pormüllerné Hincsics Nikoletta SZM-vezető.

Megjegyezve, hogy további finomságokkal, így palacsintával, kolbásszal, lángossal, hamburgerrel is készültek. Továbbá számos szórakoztató és kiegészítő programmal is, kicsikre-nagyokra egyaránt gondolva. A szombaton összegyűlt 1,2 millió forintos bevételt az iskola javára ajánlják fel: tavaly így padokat vásároltak, idén lehet projektorokat szereznek be a tantermekbe.