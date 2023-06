Idén egy népesebb mosonmagyaróvári baráti társaság is részt vett a velencei Vogalongán, köztük dr. Wlasitsch Mirkó, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnökségi tagja.

– Idén kétezer hajóegység, 7–8 ezer ember hajózott a velenceiek ünnepén, a Vogalongán, ahová immár húsz éve visszajárunk. Ezúttal tengeri kajakokkal, kenukkal mentünk. Ahogy a velencei program, úgy a Voluta is arról szól, hogy közelebb kerüljünk a vízhez, a természethez – vallja dr. Wlasitsch Mirkó, aki szerint az is fontos, hogy több generáció is találkozik a hajókban, ezúttal ugyanis gyerekei és unokái is elkísérték.

Ezen a hét végén tizenhetedszer szervezik meg a Voluta fesztivált az Itatónál. A sárkányhajóversenyek 9 órakor kezdődnek több kategóriában, és 5 órakor lesz az eredményhirdetés. Este 6 órától a Magyarország–Montenegró foci Eb selejtező mérkőzést kivetítőn lehet megtekinteni, majd este 8 órától a SziaLajos zenekar koncertezik, DJ Segesväri & Vinisoundz szórakoztat a Royal Kolibri tánca mellett. A tűzgyújtás sem maradhat el.