Ezt írtuk 10 éve - Tanulságos árvíz

Számos tanulsággal szolgált Győrnek is az árvíz, bár a város nem volt valódi veszélyben. Beszélni kell ugyanakkor a vízszabályozásról. Egyrészt mert az ár után a Mosoni-Dunában az év döntő részében túl alacsony a víz, másrészt pedig azért, mert a beígért gönyűi torkolati mű lehet, kikerül a támogatott projektek közül Győr akkor a maga ura lesz. A polgármester szerint, ha kell maguk építik a gumigátat.

Ezt írtuk 10 éve - Ittasan vezette a harkai buszt

Rendkívüli felmondással megszüntette a közlekedési társaság annak a buszsofőrnek a munkaviszonyát, aki ittasan ült a harkai járat volánja mögé. Hat jelzőtáblának ütközött, mire az utasok megállásra bírták. - Munkából mentem haza, a Kőszegi úton szálltam fel a buszra. Nem ismertem a sofőrt, de az hamar feltűnt, hogy valami nincs rendben. Az aluljáróban túl gyorsan hajtott, a kanyart is furcsán vette be. Az út menti diófa ága csak úgy kopogott a busz oldalán - mesélte Pőcze Géza, egyike annak a tizenöt utasnak, akik hétfőn este a Kisalföld Volán járatával utaztak Sopronból Harkára. Hátborzongató útjuk volt.

Ezt írtuk 20 éve - Mobilposták Ausztriában

Ausztriában 2000-ben kezdődött a posta modernizációs programja. Ennek során új szolgáltatórendszert építettek ki és 638 kispostát bezártak, a 600 főnél kisebb településeken. Feladataikat a mobilposták veszik át és partnerpostákat üzemeltetnek, közösen a polgármesteri hivatalokkal.

Ezt írtuk 20 éve - Tűzelhalás pusztítja a birsfákat

Az elmúlt hetekben sok termelőnek, kiskert-tulajdonosnak feltűnhetett a birsfák fiatal hajtásain a levelek vörösesbarna elszíneződése. Tüzetesebb vizsgálat alapján az elbarnuló, később megfeketedő hajtásvégek, esetleg a beszáradt baktériumcseppek is megfigyelhetők. Ezek a tünetek arra utalnak, hogy a gyümölcsfát az Erwinia amylmtora nevű veszélyes baktérium támadta meg. A növénybe jutott baktérium folyamatosan szaporodik, ami fokozatosan a hajtás, ág, majd az egész növény pusztulásához vezet. Szeles, csapadékos időben a baktériumsejtek a még egészséges növényeket is megbetegíthetik. A birsen kívül a betegség bekövetkezhet alma, körte, naspolya, berkenye, madárbirs, tűztövis és galagonya növényeken is.

Ezt írtuk 25 éve - Győrbe látogatott a Philips alelnöke

Y. C. Lo, a Royal Philips Electronics egyik ügyvezető alelnöke, a Philips Components termékdivízió elnöke meglátogatta a Philips Key Modules Magyarország Kft.-t. Az ügyvezető alelnök a Philips új győri gyárának megnyitása előtt nagyon kedvezően értékelte a társaság eddigi tevékenységét és a cégnek helyet adó várost. A PKM Magyarország jelenleg már mintegy kétezer munkatársat foglalkoztat, s a dolgozók száma az év végéig még növekedni fog. A Philips szakemberei, a győri Széchenyi István Főiskola és a Budapesti Műszaki Egyetem közötti együttműködés eredményesen alakul. Ennek eredményeként az első ifjú fejlesztőmérnökök már a Philips wetzlari gyárában töltik tanulmányi idejüket.

Ezt írtuk 25 éve - Bagót (is) ért a hamis tízezres

A valódihoz megtévesztően hasonló tízezrest gyártott az az ismeretlen elkövető, aki az egyik győri trafikban hamis tízezressel fizetett a minap. Jól járt, mert a ragasztott másolatért cserébe egy doboz cigarettán kívül 9747 forintot is kapott. Mint azt az ügyet vizsgáló Hécz Miklós százados, a Győri Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának helyettes vezetője elmondta: meglehetősen egyszerű, ragasztásos módszerrel és a cigarettásdobozról levágott és összeillesztett hologramcsíkkal látta el a hamisító a bankót. Meggyűrögette, talán abban bízva, hogy a nagy sietségben nem veszik észre a trafikban a hamisítványt. A trükk bejött, mert egy doboz füstölnivalót ezzel a hamis tízezressel fizetett a tettes.