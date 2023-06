50 éve - Fertődi zenei napok - Megyei dalostalálkozó vasi vendégekkel.

Néhány nappal a nagy sikerrel záródott Interfórum hangversenyei után ismét ünnepi esemény lesz Fertődön: tizenegy megyei kórus 620 dalosának közreműködésével június 16-án és 17-én rendezi a Győr-Sopron megyei Tanács V. B. művelődésügyi osztálya, a Kórusok Országos Tanácsának Győr-Sopron megyei szervezete és a fertődi Haydn kórus a megyei dalostalálkozót. Ma este 6 órakor díszhangverseny lesz a kastély zenetermében, a Soproni Leánykar és a nemzetközi hírnevet kivívott Szombathelyi Madrigál Kórus részvételével. Vasárnap délután 3 órakor a megye énekkarai adnak hangversenyt. Sopronból a Liszt Ferenc Művelődési Központ Leánykara, a Kisipari Szövetkezetek Testvériség Kórusa, a Soproni Liszt Ferenc Pedagóguskórus vesz részt a találkozón, Győrből a Győr-szentiváni Áfész József Attila Vegyeskara, a Liszt Ferenc Pedagóguskórus, Győr megyei város Tanácsának Liszt Ferenc Vegyeskara, a Magyar Vagon- és Gépgyár Vegyeskara. Más városainkat a Kapuvári Szövetkezeti Népi Együttes vegyeskara és a Csornai Központi Énekkar képviselik. Rajtuk kívül a Kónyi Áfész Erkel Ferenc énekkara és Zsira községi Tanács megyei bemutatókon először szereplő kórusa vesznek részt a találkozón. Köszöntjük a vasi vendégeket, a megye dalosait, valamint a bíráló bizottság tagjait: Turcsányi Emilt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zene- és énektanárképző tagozatának igazgatóját, Bánhegyi Sándor karnagyot, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektori hivatalának vezetőjét, akik évek óta eredményesen munkálkodnak megyénk énekszavai kultúrájának fejlődéséért.

40 éve - Megújul a győri műemlék negyed

A győri, városfejlesztés feladatai közül kiemelkedik Győr belvárosának rekonstrukciója. A Kun Béla negyed építkezései után a megyeszékhelyen itt folyik a legjelentősebb építési tevékenység amelynek több mint kétharmada, 750 millió forint értékben felújítási jellegű. A rekonstrukciót indokolja a még mindig felújításra szoruló közmű- és úthálózat, a nagyértékű műemlékek megvédésének, az intézmények, a szolgáltató és kereskedelmi létesítmények korszerűsítésének és fejlesztésének szükségessége. Ezért tűzte Győr város Tanácsa tegnapi, ülésének napirendjére a belváros rekonstrukciós munkálatairól szóló beszámolót, különös tekintettel a műemlékileg védett területre és a velük kapcsolatos feladatokra.

Részt vett az ülésen Války István, a megyei tanács elnökhelyettese és Mendele Ferenc, az Országos Műemléki Felügyelőség igazgatója. A folyamatban lévő rekonstrukciós munkák műszaki alapja Győr belvárosának részletes rendezési terve, amelyet a tanács végrehajtó bizottsága az idén év elején hagyott jóvá. A munkálatok azonban kiterjednek a műemléki negyedhez szorosan kapcsolódó városképi szempontból jelentős területekre is. A felújítási munkákhoz szükséges építőipari és tervezési kapacitás adott. Ma már 15—20 vállalat, szövetkezet összehangoltan végzi a rekonstrukciós munkákat.

A tervezés a Győr-Sopron megyei Tanácsi Tervező Vállalat jó munkáját dicséri. A Győr-Sopron megyei Tanácsi Építő és Szerelőipari Vállalat, a Vertikál, az IKV nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi igényeknek is dicséretesen eleget tesz. A Győr belvárosában lévő 5300 lakás kétharmada az IKV kezelésében áll. Jelentős részük korszerűtlen, állaguk leromlott. Ezért a jelenlegi tervidőszakban a lakóház-felújításokra előirányzott pénzösszeg kétharmadát, közel 500 millió forintot a belvárosban használják fel.

Győr belvárosának műemléki értéke kiemelkedő, mert a 248 védett épület háromnegyede itt található. A városközpont lakásainak nagy része védett, épületben van. A védett épületek nagy része korszerűtlen, az ottani lakások a mai építési előírásoknak nem felelnek meg. Emiatt a lakóház-felújítások jelentős — 10—30 százalékos — lakásszám-csökkenéssel járnak, amit csak részben sikerül ellensúlyozni tetőtér beépítéssel.

A Liszt Ferenc utcában kezdődött a műemléki negyed tömbfelújítása, szerkezeti átalakítással, és lakáskorszerűsítéssel (húsz épület, ebből 11 műemléki jellegű). Mintegy húsz fürdőszobát alakítanak ki. A lakásokat bekapcsolják a távfűtési rendszerbe. A Liszt Ferenc utcában az idei év végéig a lakások több mint háromnegyede elkészül. A végleges befejezési határidő 1985.

Győr másik jelentős műemléki területe a Széchenyi tér (25 épület ebből 10 műemlék). A szerkezeti felújítási munkák itt is jó üteműek, az év végéig a felújított lakások felét átadják. A teljes befejezési határidő 1986. Az említett, műemlékileg kiemelt két területen kívül, a védett városmagon belül mintegy 120 lakást és tíz más bérleményt újítanak fel, de már egyedileg.

A nem védett területen kívül befejeződött a Tanácsköztársaság út 12—20. számú tömb, az Árpád úti tömb felújítása. Az idén kezdődött a Centrum-tömb, az Árpád és a Tanácsköztársaság úti tömb (hatemeletes ház) felújítása. Jövőre kezdik el az Árpád út és a Lenin úti tömb (Vasudvar) felújítását, amelynek munkálatai áthúzódnak a VII. ötéves terv időszakára. Összességében megalapította a tanácsülés, hogy Győrött a lakóház-felújítási munkák terv szerint történnek.

A belvárosi felújítási munkák következő akcióterülete a belváros kereskedelmi negyedét is magában foglalja. A Lenin úti felújításoknál az itt működő vállalatoknak a munkálatok időtartamára többségükben nem tudnak váltóüzletet nyújtani. Jó ütemben halad a gáz-, víz- és elektromos hálózat felújítása és bővítése. Anyagi okok miatt viszont jelentős a lemaradás a csatornáknál. Gondot okoz, hogy az út- és burkolatfelújítások — elsősorban azok, amelyeket nem a győri KÉV végez, számos esetben nem megfelelő minőségűek.

A Káptalandomb térburkolatának befejezése az ott talált templomrom bemutatási lehetőségeinek keresése miatt elhúzódik. Az intézmények felújítása részben pénzügyi, részben előkészítési nehézségek miatt késni fog.

A Xantus János Múzeum, a Tanítóképző Főiskola, a Megyei Művelődési Központ felújítása várhatóan elhúzódik. Balogh József tanácselnök helyettes szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy Győr igazi arculatát történelmi belvárosa adja, tehát a munkát különös gonddal kell végezni.

A város lakossága nagy érdeklődéssel figyeli a rekonstrukciót, az elismerés mellett bőven jut a jogos kritikákból is. Mendele Ferenc gratulált Győr vezetőinek a belvárosi rekonstrukciós munkálatokhoz, amely minden magyar városnak példa lehet. Győrben nemcsak a műemlékekkel törődnek, hanem a hozzájuk kapcsolódó területekkel is. Nemcsak a városképet védik, hanem a régi város szerkezetét is. Války István is dicsérte a városi tanács rekonstrukciós tevékenységét megemlítve, hogy így csinálják ezt ma szerte Európában mindenütt, ahol értenek az építészethez. Zámbó József tanácselnök arról szólt, hogy a Lenin úti felújítási munkák nemcsak a lakókat érintik, hanem a győri korzót kedvelő sétálókat, tehát ott is gyors és jó munkát kell végezni.

A tanácsülés a következőkben elfogadta a Győr város Tanácsa tavalyi költségvetési és fejlesztési alapjának felhasználásáról, majd a művelődési bizottság munkájáról készített beszámolót. A tanácstagok ezután megvitatták a zöldterületek létesítéséről, fenntartásáról, védelméről, és használatáról előterjesztett tanácsrendelet tervezetét, amelyet az elhangzottak alapján átdolgoznak és a szeptemberi tanácsülés elé terjesztenek. A tanácsülés végül táviratban köszöntötte a Rába ETO bajnokcsapatát.

Bányai György interpellációjában kifogásolta, hogy az Alkotmány utcában a díszburkolat-munkálatok lassan haladnak. Ezután a győriek kedvelt sétálóutcáján a Lenin úton látható és ideálisnak nem nevezhető állapotokkal foglalkozott. Kifogásolta, hogy a könyvhétről ottfelejtett könyvsátrak kettő kivételével a huligánok, részegek pihenőhelye. Az üzletek kirakatai piszkosak, a neonok nem, vagy hiányosan működnek. Napjainkban valóságos zsibvásár van a Lenin úton, ahol kultúrálatlan körülmények között zöldségtől kezdve a szotyolán keresztül a szőnyegig mindent árusítanak.

Ladányi József,a Győrszentiván határában működő Állatifehérje Feldolgozó Vállalat telepén található állapotok megszüntetését kérte. Elmondta, hogy a gyár környéke a patkányok tanyája, és ártalmas a környékbeliekre. Zámbó József válaszában közölte, hogy bizonyos mértékben egyetért Bányai Györggyel, a város vezetőinek is az a véleménye, hogy Győr sétálóutcájából ne csináljanak piacteret, gondolva a zöldség- és gyümölcsárusításra. Megígérte, hogy intézkedik az utca rendjének visszaállításáról, és a használaton kívüli könyvsátrak elszállításáról. Ugyancsak sürgős hatósági intézkedést ígért az Állatifehérje Feldolgozó Vállalatnál tapasztalt áldatlan állapotok megszüntetésére.

30 éve - Az „európai tanító” Sopronban - Magyarnak lenni szellemi közösség

A már hagyományossá váló, Vermes Miklós nevével fémjelzett tehetségkutató fizikaverseny alkalmából látogatott tegnap Sopronba dr. Habsburg Ottó, az Európa Parlament képviselője. Megérkezését követően a késő délutáni órákban - koszorút helyezett el annak a Petőfi téren álló háznak a homlokzatán, ahol édesapja, IV.Károly valaha nevelkedett. Ezt követően a történelmi Magyarország területéről érkezett versenyzők, valamint a meghívott vendégek és az érdeklődők számára tartott „Magyarország helye a jövő Európájában" címen előadást. A Liszt Ferenc Művelődési Ház hangversenytermében hallgatósága állva, tapssal fogadta az „európai tanítót”, aki előadásában kiemelte: „Magyarnak lenni nem vértől és fajtól függ, s ezt számos nagy elődünk származása bizonyítja. A szellemi közösség határozza meg a hovatartozást, a kulturális, történelmi egység emeli a magyart nemzetté.” A professzor szerint közös nyelvünk és irodalmunk - ez utóbbit a világ legkiemelkedőbb literatúrájának nevezte - ugyancsak magyarrá teszi az itt élőket. Különlegességnek értékelte a nemzet keletről való származását, majd kijelentette: „Soha nem szabad elfelejtenünk, honnan indultak útra elődeink. Ha ezt szem előtt tartjuk, s mindenki számára nyilvánvalóvá válik jelentősége, megoldódik a nemzetiségi kérdés, amely a jövő század legnagyobb problémája lesz. ”