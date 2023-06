A közösségek képviselői a színpadon osztották meg gondolataikat, tapasztalataikat az elmúlt évekből, évtizedekből. Egyben mindannyian egyetértettek, hogy állataink jóléte a mi kezünkben van.

Az Emberek Az Állatokért Alapítvány, vagy ahogy a legtöbben ismerik őket, a Győri Állatmenhely Rókuc védencükkel érkezett az Állatvédelmi Napra.

A Győri Puha Praclik Egyesület tagjai több mentett állatukat is magukkal hozták, akik még szerető gazdira várnak. Cicákról mintázott kekszeket is sütöttek a rendezvényre. A Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány olykor nem veszélytelen munkájukba adtak betekintést, illetve a kutyákkal való közös munkát is bemutatták délután. A győri Kutymorgók A Rászoruló Állatokért Egyesület és a Győri Gyepmesteri Telep mellett képviseltette magát a mosonszolnoki Ló-Erő Szabadidő És Sport Alapítvány, akik a lovaglás mellett rengeteg tábort is szerveznek a fiataloknak. Emellett többször fogadtak és mentettek rossz körülmények között élő lovakat és egyéb háziállatokat. Többek között a haszonállatok megbecsülésére szeretnék felhívni a figyelmet, hiszen nekik is ugyanannyi törődés jár, mint otthonainkban tartott kedvenceinknek. A mosonmagyaróvári Menedék Állatvédő Alapítvány legkisebb tagjait is magával hozta, a szemfülesek azt is megnézhették hogyan szopiznak a cumisüvegből a néhány hetes cicák.

Az első Győri Állatvédelmi Napon kiállított a Motorokkal Az Állatokért, az Országos Állatvédőrség Alapítvány, a Papagájmentő Alapítvány, a Rosszcsont Kutyasuli És Kutyás Klub, a Szigetközi Állatbarátok Egyesülete, a Szurkolók Az Állatokért Győri Állatvédelmi Alapítvány, a Xantus János Állatkert, a „Zöld Mancsok” Lébényi Állatvédő És Természetvédő Egyesület és a Magyar Vegán Egyesület is.

A gyerekeket gumiabroncsokból épített, állatokat formázó játszótér várta, a Prohászka-iskola 3. osztályos tanulói azonnal birtokba is vették. A Generációk Háza kézműves foglalkozással készült a családoknak, de az állatos standoknál is rajzolhattak, színezhettek a kicsik.

A pódiumbeszélgetések közben bemutatót tartott még a győri állatkert és az Állatságok csapata is, ahol testközelből is megismerkedhettek az érdeklődők a hazai és egzotikus fajokkal, majd egy agilityre is sor került.

A napot a győri RockMilady koncertje és Dj Domonique fergeteg partyja zárja.