– A klímák hosszú távú működéséhez elengedhetetlen az évente legalább egyszeri karbantartás. Ha csak hűtésre használjuk, a nyári szezon előtt, mielőtt bekapcsolnánk, ajánlott kifertőtleníttetni és átmosatni szakemberrel – emelte ki Kopácsi Zoltán klímaszerelő, a Kopácsi Klíma vezetője. A rábapatonai szakember szerint ezt magunk nem tudjuk elvégezni, nem tudhatjuk, hol moshatjuk a készüléket anélkül, hogy gondot okoznánk.

– Amikor hűtünk a klímával, bepárásodik a beltéri egység. A legtöbb klímában van csepptálca, amibe lefolyik a víz és a kondenzcsövön ki a szabadba. Amikor kikapcsoljuk, még nedves és megtapad benne a por, a penész és a különféle baktériumok, amelyek légúti megbetegedéseket okoznak.

– A keringetőkerékre is ráragad a por, illetve bepenészedhet, azt pedig csak klórmentes gombaölővel lehet tisztítani – jegyezte meg Kopácsi Zoltán. A boltban kapható, citromos illatú denaturált szeszek csak dizájnertermékek, azoktól nem lesz tiszta a klímánk, pedig az egészségünk múlik ezen – emelte ki a szakember, aki a hőmérséklet szinten tartására is felhívta a figyelmet.

Ha a klímát hűtés mellett fűtésre is használjuk, akkor évi kétszer takaríttassuk.

– Alapszabály, hogy a kinti és a benti hőmérséklet-különbség ne legyen 5–6 foknál több. Ez azt jelenti, hogy ha kint 30 fok van, akkor bent ne állítsuk 25 foknál hidegebbre a klímát. Sokan 16–18 fokra állítják be az eszközt, aztán amikor a lakásban elérték a kívánt hőmérsékletet, kikapcsolják a készüléket. Ehelyett célszerűbb konkrét hőmérsékletet beállítani és a klíma teszi a dolgát. A kulcs a szinten tartás, kevesebb energiát fogyaszt, mint amikor újra és újra le kell hűteni a felmelegedett lakást – fejtette ki a Kopácsi Klíma vezetője.

Érdemes a művelethez szakembert hívni. Kopácsi Zoltán klímaszerelő alaposan kimossa speciális eszközökkel a klímákat a nyári szezon előtt.

Fotó: Rákóczy Ádám



Wágenhoffer Attila, a Wágenhoffer Klíma Kft. ügyvezetője évtizedek óta foglalkozik klímaszereléssel és -karbantartással. Azt tanácsolja, ha a klímát a hűtés mellett fűtésre is használjuk, akkor évi kétszer takaríttassuk: egyszer a hűtési szezon után, a fűtés megkezdése előtt, másodszor pedig tavasszal, miután leálltunk a fűtéssel.

– Utóbbira leginkább azért van szükség, mert a por télen is száll és a szűrőt ki kell tisztítani, illetve hogy a kültéri egység hatékonyan tudjon működni, ne legyen nyárfaszöszös, faleveles. Ha nincs megfelelően kitakarítva, csak fele hatékonysággal képes működni a klíma és kétszer annyi áramot fogyaszt – tette hozzá Wágenhoffer Attila.

– Évente 6000–7000 klímát tartunk karban Győrben és környékén. Az otthonfelújítási támogatás megsokszorozta az eszközeladást. Akinek van hűtőberendezése, ne sajnálja rá az évi 11 ezer forintos tisztítást, mert évek kihagyásával ez az összeg megsokszorozódhat. Illetve a garanciától is eleshet a tulajdonos. Szerencsére az ügyfeleink több mint 90 százaléka él ezzel a szolgáltatással – mondta el Attila.

Tavaly rekordévet zártak, több mint 1500-an szereltettek klímát velük a megyében. Idén is hasonló számokat jósolnak. Azt tapasztalják, hogy egyre többen és hosszabb ideig használnak hűtő-fűtő berendezést, viszont a rendszeres tisztításra még mindig fel kell hívniuk a figyelmet. Wágenhoffer Attila szerint demográfiai változás is megfigyelhető a vásárlók között, megugrott a nyugdíjasok száma.