Itt mutatkozott be és állt először közönség elé az ország legújabb rockabilly zenekara, a Walk The Line – Johnny Cash Show. De nem csak a flaszter telt meg az amerikai álmok igéző színeivel és formavilágával, este a Rómerben folytatódik a rendezvény, ahol már az autókat hátrahagyva a pörgős szoknyáké a főszerep: előbb a Red Rooster, majd Ati EDGE and the shadowbirds játssza a ritmust rockabilly életérzéshez.