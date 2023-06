Három gyermeke jelölte Buzásné Katát titokban a WonderWMN Győr címre. Mint elmondta, amikor kiderült, kedves gesztusként gondolt rá, amin jót nevettek együtt.

„Amit csinálok, számomra természetes. Olyan sok fontos ember van és a díjátadón részt vevő hölgyek mindegyike megérdemelte volna a címet, így nagyon meglepődtem, amikor az én nevemet mondták. Ha akarja, mindenkinek belefér az idejébe, hogy másokon segítsen.”

A polgárőrködésbe annak idején azért vágott bele, hogy a gyermekeit tudja támogatni, akik szintén akkor csatlakoztak a helyi egyesülethez.

– Gondoltam, hetente pár óra belefér az életembe, ráadásul ezzel a gyerekeknek is jó példát szerettem volna mutatni.

A rendszeres járőrözés mellett ünnepekkor a rászorulóknak főz a Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület tagjával. A meleg ételt ki is viszik a családokhoz. Emellett megálmodója és szervezője a Magyar Ízek Versenyének, amit idén is megrendeznek. Nemrég pedig kiállítást szerveztek nyúli, illetve a településhez kötődő alkotóknak és megválasztották Nyúl mindennapi hőseit.

„Most a Társasjátékok Éjszakája rendezvényen dolgozunk, de szeretnénk pingpongszakkört is indítani. Gondolkozom egy szemétből újat projekten is – mondta a Kisalföldnek Kata. – Ahhoz, hogy ennyi mindent tudjunk csinálni, a közösségre is szükség van. Hálás vagyok azért, hogy itt ennyi érdeklődő ember van, nagyon szeretek itt lakni. Már a járvány előtt is jelentős közösségi élet volt a településen, de a vírus miatti bezártság ennek is gátat vetett. Most azon vagyunk, hogy ezt visszahozzuk.”

A rengeteg ötlet és szervezés azonban sok energiát követel. Mikor van idő feltöltődni?

„Ennyi minden mellett az ember elfárad, aki mást mond, az füllent. Szerencsére a munkám a hobbim. A kert és a csilipalánták körüli teendők jelentik számomra a legjobb kikapcsolódást. A férjem és a fiaim is rendkívül türelmesek. Bármi van, jönnek és segítenek. A család nélkül nem menne.”