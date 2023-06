„Eszter, ez csodálatos." "Ennél szebb elismerést pedagógus nem is kívánhat." "Tüneményes osztály, rendkívüli tanárnő! Ezért (is) érdemes tanítani!” – ilyen és hasonló gratulációk érkeznek százával a mosonmagyaróvári piarista iskola pedagógusának, Pozsgai Eszternek, akitől óriásplakáttal búcsúznak nyolcadikosai.

„Nekem van a legklasszabb osztályom! Köszönöm, nagyon-nagyon! Hajrá piarista 8. a!” – ezzel a hozzászólással osztotta meg a nem mindennapi köszönőajándékot a mosonmagyaróvári piarista iskola tanára, Pozsgai Eszter, akit a pedagógusnap alkalmából várta meglepetés a Lajta-parti város legforgalmasabb útja mellett: óriásplakát, rajta a búcsúzó nyolcadikosainak köszönetnyilvánításával.

A 2006 óta tanító magyar nyelv és irodalom tanár, osztályfőnök szerint igazi meglepetés volt ez az ajándék, ami kicsit mindenkinek szól, aki ezen a pályán van: „Ebből további erőt merítek, és abban is megerősít, hogy érdemes volt ezt a hivatást választanom!” – hangsúlyozta érdeklődésünkre Eszti néni, aki ötödikes koruk óta nemcsak magyar nyelv és irodalom tanára a most ballagó nyolcadikosoknak, hanem osztályfőnöke, sőt, kilencedikben is továbbviszi őket.

Érdeklődésünkre arról is beszámolt, erre az akcióra már tavaly szeptember óta készült az osztály, lefoglalták a plakáthelyet.

– Múlt vasárnap a kislányom elkísért és akkor láttam először az óriásplakátot. Azt hittem, ilyen nincs a való életben, nemhogy velem történjen meg! – számolt be öröméről az osztályfőnök, aki összetartó osztálytól búcsúzik. Szívesen emlékezett vissza a Kisalföld által szervezett 7próba versenyre, melyben sok kreatív és csapatösszerázó feladat várt rájuk.

– Nagyon összetartó osztály végzi most a nyolcadikot, sok szép emlék fűz hozzájuk. Külön kiemelném az osztályölelést, ha valaki elkiáltotta magát, megöleltük egymást. Magyar nyelv és irodalom tanárként is magas óraszámot töltöttem velük – tette hozzá Eszter.

Pozsgai Eszter összetartó nyolcadik osztálytól búcsúzik, sokak útját azonban kilencediktől is továbbkíséri.

És hogy a meglepetés mennyire sikerült jól, azt annak az utóélete is megerősíti. A közösségi oldalon sok pozitív hozzászólás és bátorító gondolat érkezett az osztályfőnöknek ismerősöktől és a történetet megismerő ismeretlenektől.

Pozsgai Eszter 2006-ban végzett a Pécsi Tudományegyetemen, már akkor elhelyezkedett és osztályfőnök is lett.

– Mindig szerettem az irodalmat, a művészeteket. Tanár azért lettem, mert amikor elkezdtem tanítani, jó volt ezt csinálni – vallja a pedagógus.