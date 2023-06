Az ENSZ Közgyűlése 2015-ben nemzetközi jóganappá nyilvánította június 21-ét, hogy felhívja a figyelmet a jóga fizikai és mentális egészségre gyakorolt pozitív hatásaira. India magyarországi nagykövetsége azóta rendszeresen megkeresi a vele szoros kapcsolatot ápoló Széchenyi István Egyetemet, hogy a világnapról Győrben is megemlékezzenek, és az intézmény minden évben befogadja a kezdeményezést.

Fotó: Csaba Jozsef Majer // Majer Csaba Photo

Az idei eseményen az egyetem nevében a résztvevőket dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes köszöntötte, aki emlékeztetett, a nemzetközi jóganapot India miniszterelnökének kezdeményezésére hívta életre az ENSZ Közgyűlése.

Ti vagytok a jóga nagykövetei. Adjátok tovább családtagjaitoknak, barátaitoknak, hogy miről is szól valójában a jóga – kérte hallgatóságát az elhangzottak továbbítására Partha Satpathy nagykövet.

Fotó: Csaba Jozsef Majer // Majer Csaba Photo

Az erről szóló határozat a szervezet történetének egyik leggyorsabban megszavazott javaslata volt, amelyet szinte kivétel nélkül valamennyi tagország támogatott, és amely óriási diplomáciai siker volt India számára. Dr. Lukács Eszter hozzátette, élete egyik nagy ajándékának tartja, hogy huszonöt éve a „Jóga a mindennapi életben” autentikus indiai jógarendszerben gyakorolja a jógát, és kifejezte örömét, hogy az indiai nagykövetség a legmagasabb szinten képviseltette magát a rendezvényen.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese.

Fotó: Csaba Jozsef Majer // Majer Csaba Photo

Partha Satpathy, India magyarországi nagykövete kifejtette: a jóga sokkal több, mint a gyakorlatok összessége. „Mára a jóga egy globális szabadidős tevékenységgé vált, ezért is fontos, hogy felismerjük a valódi jelentőségét. A jóga bár divatos, nem pusztán divat, hanem életmód is. Egy olyan tudatállapot, melynek segítségével megtalálhatjuk a lelki békénket. A jóga segít csökkenteni a nyomást, oldja a stresszt. A mozdulatokon keresztül arról mesél, hogy válhatunk eggyé a természettel. Megtanít az alázatra és embertársaink tiszteletére is. Nem csupán rugalmasabbak és formásabbak lehetünk a jóga által, nem csak tovább élhetünk, hanem boldogabbá is válhatunk. A jóga valójában segít alkalmazkodni a modern élet kihívásaihoz” – fogalmazott a nagykövet.