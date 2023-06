Szigethy Balázsnak három lánya van, 13, 10 és 7 évesek, mindannyian Győrben általános iskolások. A Família Nagycsaládosok Egyesülete – Győr és környéke szervezetének tagját kérdeztük, mit jelent számára apának lenni. – A legszebb ajándék, egyúttal a legizgalmasabb küldetés az életben. Máig emlékszem, milyen volt először kézbe venni a kislányaimat.

– A magyar nyelv gyönyörű, hiszen a szülővé, apává válás kifejezés nemcsak annak biológiai vonatkozását fejezi ki, hanem utal a folyamatra is, sőt, még az elválás gondolatát is előrevetíti, hiszen egyszer a gyerekek kirepülnek a családi fészekből. Azzal a munícióval, amit tőlünk, szülőktől kapnak az életre. Természetesen mindenki igyekszik a legtöbb jót átadni, hiszen ez a küldetés valójában erről szól – folytatta Szigethy Balázs.

A család a három fiatal lánnyal épp a kiskamaszkor kihívásait éli meg.

– Azt szokták mondani, hogy kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Ez a felfogás azonban téves. Sosem fogható fel egy gyermek gondként, hiszen pont az a lényeg, hogy együtt éljük meg az örömöket és néha a bánatokat. Mindig lépésenként kell haladni, különben sosem fogjuk tudni jól és örömmel megélni a jelent – emelte ki Szigethy Balázs. – Szerintem nincs jó apa, legfeljebb kellően jó apa van. Manapság, amikor mindenki pózol, hogy kifelé szuperanyu és szuperapu látszatát keltse, akkor egyetlen dolog lehet fontos, az igyekezet.

Zárásként arról kérdeztük Szigethy Balázst, hogy visszatekintve eddig melyik volt a legkedvesebb pillanat az életében mint édesapa.

Szigethy Balázs azt vallja: A legkedvesebb a lányaim mosolya, nevetése, ennél többet semmi nem ér.

– Sok Kisalföldet lehetne megtölteni a boldog és büszke momentumokkal. A gyerekek születése mellett mindig azok a pillanatok éltettek leginkább, amikor azt éreztem, hogy át tudtam adni valamit. A legkedvesebb pedig a lányaim mosolya, nevetése, ennél többet semmi nem ér.

A győri Széchenyi István Egyetem is csatlakozott apák napja alkalmával a Férfiak Klubja „Vállvetve Apával” akciójához. Vidám, hagyományteremtő, a tanévet zenével záró koncertet is tartottak, az est fellépője a RetroRollers volt. Koppány Krisztián, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánhelyettese feleségével és két gyermekével közösen alapította a zenekart.

– Számomra ez a legnagyobb öröm és kikapcsolódás. 2017-ben alakultunk, és először egy általános iskolai koncerten mutattuk meg magunkat – mondta el Koppány Krisztián. – A könnyűzenei műfaj, amivel foglalkozunk, nagyon jól kiegészíti a gyerekek klasszikus zenei tanulmányait. Szerencsére a repertoáron sincsenek vitáink, az elsődleges célunk, hogy a fiatalokkal is megismertessük a ’60-as, ’70-es évek slágereit.

Koppány Krisztián elmondta, édesapaként tartott tőle, hogy eljön majd a pillanat, amikor a gyerekek már nem akarnak a szüleikkel zenélni.

– A lányom most 16 éves, a fiam pedig 13, de továbbra is szeretünk együtt fellépni. Nem is olyan régen a fiam kapott egy új dobfelszerelést, én pedig épp az előnyeit ecseteltem neki, hogy majd ha a barátaival saját zenekara lesz, milyen könnyű lesz szállítani. A kisfiam erre rám nézett és azt mondta: „Apa, te az én zenekaromban mindig benne leszel.”

Koppány Krisztián kiemelte, egyetemi oktatóként hivatása a tudásátadás. Ugyanakkor a családon belüli tudásátadásnak is nagy szerepe van, amit manapság gyakran elfelejtünk.

– A legnagyobb örömöm, amikor onnét, hogy a szülő tanítja a gyereket, elérkezünk oda, hogy gyerekek tanítanak engem, amikor meghaladják a tanítójukat.