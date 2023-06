– Bár nagyon sok gyerekeknek, családoknak szóló rendezvény van Győrben, az autista gyerekeket nem nagyon lehet tömegbe vinni, nem mindenki viseli jól a túlzott ingereket. Felmerült az igény, hogy a tanév végén, a nyár elején egy lazább, kötetlen találkozási lehetőség legyen, hogy az érintett családok, gyerekek megismerjék egymást. Itt egy nagyobb mozgástér, játszótér van, ezért könnyebben tudunk akár egymással vagy egymás mellett is hosszabb ideig együtt lenni. Ez a hely csendes, nyugodt, kiszámítható a gyerekeink számára. Nehéz egy autistának egy idegen közegben lenni, ismeretlenek között játékban részt venni, de igyekezünk mindenkit bevonni a játékokba egy pontgyűjtő segítségével. A győrújbaráti házaspárnak köszönhetően pedig társasjátékozni lehet. Ezek a különleges játékok azért is jók, mert szinte nem kell egymással beszélni sem, mert úgy vannak tervezve, hogy anélkül is tud mindenki egymással játszani – árulta el Panni, akivel arról is szót váltottunk, hogy nem ez az egyetlen esemény, amikor az autista gyerekeknek és szüleiknek külön programot szerveznek.

– A farsangot szerveztünk Győrújbaráton az idén. Heti rendszerességgel kutyaterápiás foglalkozást tartottunk. A Kisherceg hangjátékunkba több autista gyerek és család is bekapcsolódott. Ez utóbbit összehozni több mint egy évig tartott, de most, hogy készen van, szeretnénk több helyre is elvinni, megmutatni. Tavaly hirdettünk hozzá egy rajzpályázatot, amin részt vettek az Apor és a Prohászka iskola diákjai. Az ő rajzaikat vetítettük, a hangjáték pedig a Kisherceg című mese adaptációja. Ez az érzékenyítés egyik formája, hiszen a darab címe és a jelmondatunk is azt mondja: jól csak a kék szíveddel látsz– mondta Panni.

Sokan érkeznek a rendezvényekre csakúgy, mint a családi napra. Ezeknek a szervezett eseményeknek köszönhetően könnyebben megtalálják egymást az érintettek. Új barátságok szövődnek, a szülők pedig meg tudják osztani tapasztalataikat, ötleteiket, hiszen ugyanazokkal a gondokkal küzdenek. – Olyan dolgokat is meg tudunk osztani egymással, amik hasznosak gyerekeink nevelésben. Olyan tippeket is kapunk egymástól, amikre mi talán nem is gondolunk, de aztán kipróbáljuk és lehet hogy nálunk is bejön – szögezte le Panni.

Az árnyas fák alatti három asztalon 12 játéktábla hívogatott kicsiket és nagyokat. A Győrújbaráton élő, Hollandiából hét évvel ezelőtt ideköltöző Chris van de Riet, feleésge Erdőhegyi Judit és fiúk, Gábor segített a játékokban.

– A férjem találta ki és készítette el ezeket a társasjátékokat az UNICEF felhívására. A Hollandiában élő menekült fiatalok központokban éltek. Olyan játékokat kerestek számukra, amelyekben nyelv nélkül is tudnak kommunikálni. nagyon sok fiatal menekült érkezett szülő nélkül. Van olyan játék, amelyik legalább nyolcezer éves, van amelyik most lett kitaláláva, de a legtöbb már létezett, csak változtatott rajta. 12 táblán egyszerre huszonnégy ember tud rajta játszani. Az a jó ebben a játékban, hogy ezekben a szerencsének nincs szerepe. Logikai, stratégiát kifejlesztő játékokról beszélünk, fejleszti az agyat. Hat-hét éves kortól lehet játszani, alkalmas a különböző generációk összehozására is – mesélte Judit.