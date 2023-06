A Galaxy Rock and Roll Club öt lányból álló formációja kivétel nélkül a Líceum tanulója, vagy volt tanulója. Bak Angelika (12.D), Vargha Kitti (11.C), Vargha Zita (11.D), Zalaváry Enikő (10.D) és Zalaváry Hanna (12.D) tíz éve, kisgyerekként ismermedtek meg az akrobatikus rock and roll alapjaival és edzőjüknek, Molnár Nórának köszönhetően hosszú ideje táncolnak együtt, egy formációt alkotva.

- Petőházán vannak az edzéseink, ott találtunk megfelelő magasságú próbatermet, itt találkozunk hetente többször, és ide utazik Szombathelyről az edzőnk is. Összeszokott ötösfogat vagyunk, két testvérpár és én - mondja mosolyogva Bak Angelika.

A nyári táborokban állítják össze a következő szezon koreográfiáját, amit azután hónapokig gyakorolnak, finomítanak. Most már annyira tapasztaltak a licista lányok, hogy maguk is hozzáadhatnak egy-egy ötletet a műsorhoz. Sőt, mint kiderült, már saját csoportjaik is vannak, edzőként oktatják a kisebbeket Sopronban, Petőházán, Hegykőn és Kópházán. Vargha Kitti tanítványai is indultak a Diákolimpián, és kategóriájukban második helyezést értek el.

Az akrobatikus rock and roll Diákolimpiáját Celldömölkön rendezték meg és a licista formáció hat csapat közül bizonyult a legjobbnak. A tanulás és az edzések mellett a lányoknak volt idejük és energiájuk még regionális és országos versenyekre is, jelenleg kategóriájukban az ötödik legjobb formáció a Galaxy Rock and Roll Club öt táncosa.