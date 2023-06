Az ikrényi strandra is ellátogattunk a csütörtöki hőségben. – Idén később, körülbelül egy hete érkezett az igazi nyári strandidő, így mi is később nyitottunk a megszokottnál. A víz már 25 fokos, a jegyárakat tavaly augusztus óta nem emeltük – fejtette ki Kovács Judit üzemeltető. – Újdonságnak számít, hogy megnyitott a pizzériánk a part mentén, illetve lángost is árulunk vendégeink kérésére. Tavaly avattuk fel a vízparti kávézópavilont, amit szintén sokan szeretnek. Jövő héten már a Wibit vízi élményparkunk is üzemelni fog, emellett strandröplabdázásra, lábteniszre és kosárlabdázásra is lehetőség van – emelte ki.