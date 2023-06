Többek között szó esett a nemrég elindult nyári, állatkerti táborokról, ezzel kapcsolatban az igazgató néhány személyes gondolatot is megosztott hallgatóinkkal. Gyermekként az ő szemléletét és a világról kialakított képét is a Zoo táborok határozták meg. Talán ez volt az első lépcsőfoka annak, hogy most a győri állatkert élén és a világ számos pontján segíti a fajokat.

Dr. Andréka György közel harminc éve dolgozik a Xantus János Állatkertben és 26 éve igazgatója, mindig is fontos volt számára és kollégái számára az edukáció. A győri parkot is úgy alakították ki, hogy minél többet megtudjanak a látogatók az ott élő állatokról. A különleges bemutatók és tréningek mellett a legutóbb megnyílt Madagaszkári csarnokban, pedig kiemelt feladatuknak tekintik, hogy az olykor sztereotípiákkal övezett fajokat - mint a hüllők és kétéltűek, egerek, patkányok, ízeltlábúak - is testközelből megismerjék a fiatalok. Így eloszlatva esetleges félelmeiket.

Csimpánz titkos születése

Dr. Andréka György mesélt a park legújabb jövevényeiről, és a látogatók által legjobban kedvelt fajokról, programokról. A legkisebb csimpánz bébi titkos születéséről néhány kulisszatitkot is megosztott hallgatóinkkal. Valamint az is kiderül, kik a legidősebb lakói a Xantus János Állatkertnek, hiszen jóval túlélték már azt a kort, amit a szakemberek jósolnak.

Keskenyszájú orrszarvú

Kiemelte, hogy milyen fontos fajmentési programokban vesznek részt, nem csak az állatkertben, hanem hazai és külföldi nemzeti parkokban, például Tanzániában. Illetve bekapcsolódnak a Szigetköz fajvédelmi programjába is. Az igazgató a podcastban felhívta a figyelmet a keskenyszájú orrszarvúk helyzetére, amely kiemelten fontos a győri állatkert számára.

Az állatkert tervei

A jövőbeni tervekről és célokról is beszélt dr. Andréka György, mint mondta továbbra is a látogatókra fókuszálnak, hogy az állatkertbe belépve még személyesebb kapcsolatot alakíthassanak ki az állatszerető közönséggel.

Beszélgetésünk végén nyári terveiről is mesélt: szeretne több időt tölteni családjával, néhány elefánt szállítása már tervben van a következő hónapokban, illetve kiutazik Tanzániában a folyamatban lévő szakmai projekteket folytatva.