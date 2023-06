Az első, biciklire emlékeztető közlekedési eszköz feltalálása az 1800-as évek elejére tehető, azóta a kerékpár, a kerékpározás jókora utat tett meg.

- Mennyire népszerű-e ez a közlekedési, sporteszköz napjainkban? Hol tart a magyar kerékpározási kultúra?

- Elmondható, hogy a kerékpározás folyamatos fejlődésben van, és – „hála” a közutak gyakori zsúfoltságának – egyre népszerűbb. Sokkal többen pattannak nyeregbe nemcsak hétvégeken, szabadidőben, de munkába, iskolába menet is gyakrabban választják a bicajt. Természetesen ennek egyik alapfeltétele a kiépített, biztonságos kerékpárút, ezek fejlesztése évek óta egyre látványosabb. Örvendetes tény, hogy a kerékpározásnak kormányzati szinten is külön felelőse van, így térségünkben is látható, érzékelhető fejlesztések valósulhatnak meg. Így persze maga a kerékpározás is jóval könnyebben népszerűsíthető.

- Van-e vonzereje a kiépített kerékpárút hálózatoknak?

- A jól kialakított kerékpárutak lakott területen belül és kívül egyaránt arra ösztönöznek, hogy akár az autózás, akár a tömegközlekedés helyett egyszerűbb, biztonságosabb, környezetbarát megoldást válasszuk. Jó látni, hogy családok kerekednek fel, és együtt mozogva, a közlekedés szabályait közösen elsajátítva, túra közben fedezik fel környezetüket, szereznek maradandó élményeket. Hogy csak a lokális fejlesztéseket említsem, a túrázni kívánó bicajosok igazi örömére szolgál a Győr-Pannonhalma, a Győr-Komárom vagy a Győr-Szigetköz kerékpárútvonal. Hamarosan megépülhet a Győr-Sokorópátka és az Abda-Öttevény szakasz is. Emellett a munkahelyi, iskolai kerékpártárolók zsúfoltsága is arról árulkodik, hogy naponta egyre többen szállunk nyeregbe.

- Milyen a magyar biciklisek közlekedési kultúrája? Hogyan vesznek részt a forgalomban?

- A nyári időszak nagyon kedvez a bringázóknak, ám a szabálykövető, biztonságos közlekedés terén még bőven akad tanulnivalónk. Az autósok ugyan észrevehetően egyre elfogadóbbak a kerékpárosokkal szemben, ennek ellenére még mindig sok a közlekedési baleset. „Az autókon jobb a fék” elv alapján gyakran megyünk bele veszélyes helyzetbe, de például a belvárosi gyalogosközlekedésre sem mindig vagyunk tekintettel. Mindent összevetve bicajos közlekedési kultúránkon még lenne csiszolni való.

- Hogyan mozgósítható, edukálható a kerékpáros közösség például Győrben?

- Az elmúlt években számos rendezvény keretében szólítottuk meg a győri bringásokat. Évente kétszer rendezzük meg a népszerű Bringás Reggelit, de tartottunk már Parking Day-t, összejövünk az Autómentes Napon, rendezünk kerékpáros felvonulást és rendszeresen indítunk különböző tematikus túrákat is. Új kezdeményezéskét a helyi rendőr-főkapitányság balesetmegelőzési csoportjával közösen rendezünk biztonságos városi útvonalbejárásokat. Szóval a győri biciklis élet nagyon aktív, amit a 30-35ezer főre tehető helyi kerékpáros közösség is érzékelhet. Fontosnak tartjuk a kommunikációt, és kérjük is a bicikliseket, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat, jelezzék problémáikat, hogy együtt fejlődhessünk. Emellett várjuk a győri iskolák, oktatási intézmények megkereséseit, nekik szívesen szervezünk edukatív programokat, túrákat. Meglátásom szerint jó úton halad a kerékpározási kedv, és együtt sokat fejlődhetünk.