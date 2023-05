A helyi Zöld Kezek Egyesülettel karöltve, tucatnyi résztvevővel közösen mutatják meg, milyen hétköznapi megoldásokat vezethetünk be az életünkbe a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében.

Elindítja az egyesület és a Soproni Múzeum közösségi fűszerkert-projektet is.

A napokban kezdődött a 7. Közösségek Hete, melyre országszerte közösségi programok szervezésével készülnek a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények és a különböző civil közösségek. A május 14-ig tartó és a Petőfi 200 Emlékévhez kapcsolódó rendezvénysorozat a közösségi értékekre és a közösség megtartó erejére hívja fel a figyelmet.

Részletes program

Sopronban szombat délután a „Zöld föld felett, kék ég alatt” tematikához kapcsolódóan a környezeti fenntarthatóságot középpontba állító programkavalkáddal készülnek a szervezők a Lenck-villa kertjében. Idén is megrendezik a hagyományos palántabörzét, de újdonságként kertészeti előadásokat is kínálnak. Délután Piri Dániel megismerteti az érdeklődőkkel az alternatív energiák széles skálájával, szó lesz napelemekről, akkumulátorokról és arról, kinek és mire érdemes beruházni. A komposztálás a fenntarthatóság egyik alappillére, a villa közösségi kertjének kialakítása során szakértők segítségével mutatják meg helyes használatát. Az ismert soproni kertész, Mogyorósi Rita a kertészkedésről és helyes komposztálásról tart előadást. Kiss-Szabó Renáta, azaz RenKa az örömteli kertészkedésről mesél, bármilyen kicsi kis helyet használhatunk, erkélyre, udvarra, ház elé, cserépbe is ültethetünk növényeket.

Helyi termelők bemutatkozása révén az érdeklődők újra felfedezhetik elődeink egészséges táplálkozással kapcsolatos tudását. RenKa ízletes szörpjei és Edo kencéi Fertőszéplakról érkeznek, mindkettőjük termékeit a Lenck-villa piknik kosarában is megtalálják. Megismerkedhetnek régi korok ételkészítési praktikáival, többek között a fermentálással és a kovászolással. Tudást és praktikákat kínálnak, melyek révén bárki megtanulhat helyi alapanyagokból egészséges ételeket készíteni. A termelők önállóan is bemutatkoznak, de az Alpokalja-Fertő-táj bevásárlóközösség révén szervezetten is megjelennek majd a rendezvényen. Sopron első csomagolásmentes boltja sem hiányozhat a majálisról. A Dekagramm is azt szeretné, ha a környezettudatosság mindenkinek szívügye lenne!

A fenntarthatóság jegyében helyi és környékbeli alkotók is érkeznek, akik újrahasznosított alapanyagok felhasználásával készítenek használati tárgyakat és kiegészítőket. Ritakreatív zero waste termékei mellett a textil újrahasznosítás nagy mestere, Fotini egy izgalmas workshop keretében nyújt betekintést munkáiba. A rendezvényen debütál Fotini, azaz Molnár Alexandra a Soproni Múzeum kiállításmolinóiból megálmodott újrahasznosított virágkaspója, amit a vendégek maguk is elkészíthetnek.

A sportos látogatók elektromos kerékpárral vagy gyalogosan fedezhetik fel Sopron reformkori látnivalóit, melyre előzetesen várjuk a regisztrációkat. A majálisi hangulatot a Dualone együttes koncertjén kortárs elektronikus élőzene biztosítja.

A gyerekek a Macskakő Gyermekmúzeum révén kézműves foglalkozások keretében játékosan ismerkedhetnek meg a rovarok életével, a virágok szeretetével, de a fenntarthatóság jegyében idén a palántabörzéhez most ruha-, és könyvcsere program is társul, melyben a Széchenyi István Városi Könyvtár és a Cédrus Könyvkereskedés a múzeum partnere.

A rendezvényt eső esetén is megtartják.