Az érdeklődők kertészeti előadásokkal, gyermekprogramokkal, palántabörzével, helyi zöld vállalkozásokkal, ruha,- és könyvcserével is találkozhattak, de megismerhették, hogy milyen hétköznapi megoldásokat vezethetnek be a fenntarthatóság, a környezettudatosság jegyében. A múzeum munkatársai a Zöld Kezek Egyesület szakmai támogatásával megterveztek egy közösségi fűszerkertet is, melynek területét a már meglévő rovarhotel mellett jelölték ki.

- Nagyon régóta kérdezik az egyesületet, hogy mikor hozunk létre közösségi kertet - kezdte Almási-Tomka Orsolya a Zöld Kezek Egyesület társelnöke. Mivel egy ilyen kertnek a fenntartása, menedzselése összetett feladat, az egyesület önállóan nem tudta vállalni, de a múzeum munkatársai felajánlották, hogy a Lenck-villa kertjében megalkothatjuk. Így jött létre és indul útjára most a fűszerkert, ahol mindenféle fűszernövény megtalálható, például a zsálya és koriander is. Itt mindenki kedvére válogathat, aki szeretne idejöhet, csipegethet belőle - tette hozzá.

A múzeum munkatársai terveznek látványkertészkedés is, ahol családok, osztályok, gyermekcsoportok fedezhetik fel a kertészkedés örömét.