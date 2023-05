A város önkormányzata korábban „Vasalt utak az ősmaradványok földjén” címmel nyújtott be támogatási kérelmet a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség által kiírt, „Magyarországi vasalt utak és sziklamászó iskolák” című pályázati felhívásra.

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosság 15 millió forintot biztosított a nyertes pályázat megvalósítására. Az átadóünnepségen Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta: – A projekt fontos visszaigazolása és szép példája annak a helyben elvégzett munkának, amit az önkormányzatok végeznek partnerségben a kormánnyal, utóbbi pedig elkötelezett a magyar vidék fejlesztése mellett, amiben a turizmus, a gazdaság egyik húzóágazata is nagy hangsúlyt kap, hiszen nem csupán a helyiek élvezhetik majd ezt a vasalt utat. A fejlesztés nyomán egy újabb színes attrakció, egy igazi sportos élmény gazdagítja a vármegye egyébként is gazdag turisztikai kínálatát, s elmondhatjuk, hogy Tatán így már földön, vízen és a magasban is élmények várják a különböző korosztályokat, családokat.