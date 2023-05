– Azt tapasztaljuk, hogy a tavalyi, rekordokat hozó év után idén már kezd visszaállni a foglalások száma a korábbi szintre. Ebben bizonyára közrejátszik az is, hogy a pandémia miatt sokan tavaly pótolták be az elmaradt esküvőket, illetve az infláció következtében egyre drágább minden szolgáltatás – mondta Dimitriu Ádám, a különleges atmoszférájú, békés vízpartot és erdei környezetet egyaránt kínáló gyirmóti Achilles Park egyik vezetője. – Nagyon bízunk benne, hogy a beszállítói és energiaárak emelkedése lassul. Nem panaszkodunk, mert áprilistól októberig szinte minden hétvégére van már két-három foglalásunk, sőt, olyan párok is akadnak, akik télen szeretnék összekötni az életüket, ennek az évszaknak is megvan a varázsa.

Lázár Patrik Béla és Lázárné Gauzer Anna tavaly Győrben tartották esküvőjüket. A polgári szertartást a saját udvarukban rendezték, amelyet szolidabb ebéd követett egy győri étteremben. Fotó: Rákóczy Ádám Dimitriu Ádám hozzátette: egyelőre nem érték még el az egy évvel ezelőtti nagyságrendet, amikor nyáron heti négy lakodalomra készültek, de a győri párok mellett évek óta egyre több foglalásuk érkezik Budapest környékéről vagy éppen külföldön élő, nem győri pároktól. A park különleges adottságai mellett még mindig kedvezőbb áron elérhető, mint Budapest vagy Nyugat-Európa. Azt látják, hogy a párok az árak emelkedését többféle módon próbálják ellensúlyozni. Vagy szűkebb körben ünnepelnek, vagy a nagyobb családoknál, ahol a lakodalom elképzelhetetlen száz fő alatt, gyakran van menyasszonytánc, amely révén a násznép egy rövid tánc erejéig a költségek jelentős részét átvállalja.

Meghúzzák a nadrágszíjat

A győri Dobra Bence ceremóniamester a régió lakodalmain emellett hat fotóautomatát, közismertebb nevén szelfigépet ad bérbe. Ez most nagyon népszerű, a két-három órás program százezer forintos árát sokan belekalkulálják a költségvetésbe.

– Az eddiginél is érzékenyebbek lettek a párok az árakra, az infláció megtette a hatását. Idénre harmincnégy esküvőm volt beírva a naptáramba, ebből már hatot mondtak le azzal az indokkal, hogy csökkenteni kell a költségeket, és inkább szűk családi körben, tizenöt-húsz fő részvételével ünnepelnek – elemezte a helyzetet. – Az éttermek hosszú bizonytalanság után egy hónapja tették közzé az áraikat, és bizony volt meglepetés. Egy esküvői menü ára egy főre ugyanis nyolc-tizennégyezer forinttal emelkedett a tavalyihoz képest. Azt látom, hogy az átlagos vendégszám hatvan-nyolcvan, egy százfős esküvő költsége pedig körülbelül hat-nyolc millió forint.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Pexels

Sokat számítanak a külsőségek

Dobra Bence meglátása szerint a lakodalmakon a külsőségek egyre fontosabbak, a házasulók figyelnek a trendekre. Gyakori, hogy a ceremóniára a szabadban kerül sor.

A torta legyen minél nagyobb, és fontos az is, hogy minden jól mutasson a közösségi oldalakra felkerülő fotókon – így aztán például éjszakai csillagszórózást szerveznek. Ezzel ellentétben az étel legtöbbször még mindig a hagyományos rántott hús, rántott sajt, baconbe tekert szűzérme. Az is újdonság, hogy egyre többen gondolják azt, ha egyszer már kifizették a helyszínt, akkor az esemény kezdődjön minél előbb, akár délután háromkor az augusztusi forróságban.

Még mindig vannak, akik most pótolnak

Dávidné Baranyai Katalin, a soproni Aphrodité Esküvő- szervező Iroda egyik vezetője lapunknak úgy fogalmazott: kétfajta trend létezik az árakra érzékeny mai piacon. Az egyik szerint inkább kisebb létszámú esküvőt szerveznek a párok, harminc-negyven fővel, de akkor megadják a módját, nem sajnálják a körítést.

A másik verzió a nagyobb lakodalom, de akkor amit lehet, a család a maga erejéből old meg, például a dekorációt. Megjegyezte, hogy még mindig akadnak olyanok, akik a pandémia alatt csak papíron házasodtak össze, és most jött el az ideje, hogy a lakodalmat is megtartsák.