„Három évvel ezelőtt hívott Editke a csoportba – újságolja Kengyel Zsuzsanna nyugdíjas középiskolai tanár, az egyesület elnökhelyettese. – Régi vágyam teljesült ezzel, élményt kapok a próbákon és a koncerteken egyaránt. A család, a társadalmi munka és a hobbi bennem ezek által alkotnak egységet.”

Hozzátehetjük, hogy Zsuzsa szervezésben, pályázatok írásában is nagy segítséget nyújt az együttesnek, amely tizenkét éve alakult a mostani nyolc harmonikás, két gitáros, tizenöt énekes alkotta csapatban. „Csapatban? Inkább családban – veszi át a szót Sej Edit. – A zene ereje mindannyiunkat rabul ejt, időskorban is barátságok alakulnak. Ha valami miatt kimarad egy-egy próba, alig várjuk, hogy újból találkozhassunk. Nem akarom magamat a középpontba állítani, de ebben a műsorban szeretném bemutatni, hogyan jutottunk el ilyen összetett, színvonalas program előadásáig. A magyar zenén kívül tucatnyi ország dallamai segítenek bennünket a bizonyításban.”

Az együttes is éppen tucatnyi, azaz tizenkét éve alakult, és a művészeti vezető nélkül aligha jött volna létre. A zenével való kapcsolata az ötvenes években kezdődött édesapja munkahelyén, a városház kultúrtermében. A kilencgyermekes családnak hogyan is lett volna zongorája, Edit csak ott tudta gyakorolni a zeneiskolában kapott feladatokat. A tanítóképzőben végzett, harminchét évig tanított Győrben. A tanítás mellett diákszínpadot, bábcsoportot, néptánccsoportot, furulyazenekart vezetett. Az első harmonikáját 1975-ben a Ságvári-iskola vette neki – 4600 forintért –, megsárgult billentyűivel ma is jó hangzású, de terjedelme miatt gazdája szívesebben használja a kis fehér, Hohner gyártmányút. Sajnos, az utóbbi időben Editnek nagyon megromlott a látása, de szerencsére a harmonikázásban ez nem zavarja.

„A zongorán figyelni kell a billentyűket, a tangóharmonikán azonban csak érezni lehet – magyarázza. – A kottázást pedig úgy oldjuk meg, hogy nagy gombócokkal írom le a hangjegyeket, és a kollégáim abból tudnak dolgozni. Viszont a hallásommal nincs gond, egyszer például felhívtak játszani a színpadra egy lengyel zenekarhoz, csak a hangnemet kellett közölniük, és már működött is a közös játék. Nehéz elhinni, de még telefonon is tanítok harmonikázni, nem is eredménytelenül. Országos versenyen többször első helyezést értem el, egyszer még a legendás Tabányi Mihályt is meglepte a tudásom. Különdíjat is nyertem, mert több csoportot is neveztem az évek során ezekre a rangos versenyekre.”

Az intenzív zenélés huszonhárom éve kezdődött, amikor a német nemzetiségi önkormányzat vezetői felkérték harmonika-tanfolyam indítására. Nagyjából harmincan jelentkeztek, abból fejlődött ki például az Akkordeon együttes. Utána Kimlén, Győrságon, Ménfőcsanakon, Levélen alakított együttest, de a legkedvesebb számára a jelenlegi, a Határtalan Dallamok Ének- és Zenekar. „Egész életemben örömmel zenéltem, és visszatekintve a sok-sok évre csak azt mondhatom, érdemes volt – zárja a beszélgetést Birkásné Sej Edit. – Remélem, hogy a májusi előadásunkon romantikus, hangulatos műsor keretein belül tudjuk erről meggyőzni a ránk kíváncsi zenebarát közönséget. Mert a zenélésnek is köszönhetően szép az élet, és minden egyes napomért hálát adhatok a sorsnak.”