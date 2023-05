Ősz Andrea: „A világbajnokságon az egész folyamat olyan, mint egy tánc.”

Matematika és kémia szakos tanárként sosem álltak messze tőle a tudományok. Aerobikoktatóként pedig ismerte az anatómia alapjait.

– Gondoltam, ha matematikából diplomát szereztem, egy másik tudomány sem fog ki rajtam – mondta el Ősz Andrea. – Sokáig párhuzamosan műveltem a két szakmát, Győrben tanítottam, és thai masszőrként dolgoztam Ausztriában, aztán az élet úgy hozta, hogy választanom kellett. Úgy éreztem, ez az én utam, a munkám által fájdalommal élő embereknek igyekszem segíteni.

Ősz Andrea azóta is folyamatosan keresi a lehetőségeket arra, hogy képezze magát. Így jutott el az első világbajnokságára is.

– Egy véletlen folytán bukkantam rá az interneten az angol nyelvű verseny hirdetésére. Úgy gondoltam, itt sok kitűnő szakember lesz, akiktől majd tanulhatok. A koppenhágai vb-re egy videót kellett küldeni, ez alapján lettem első, az idei svájci megmérettetés pedig személyes volt.

A szingapúri világbajnokság lesz az eddigi legnagyobb kihívás. 71 ország 371 versenyzője között Andrea jelenleg a 18. helyen áll, a nagydöntőbe jutás előtt azonban még sok munka vár rá.

– A bejutáshoz itt is egy szakmai videót kell készíteni. Farkas Ferenc győri profi videós van ebben segítségemre most is, ez mindkettőnk számára külön kihívás lesz. A feladatot már megkaptam a nemzetközi zsűritől, nekem azt kell bemutatnom, hogyan dolgozom a csípővel, illetve a derékkal, ami a specialitásom is. Az igazi kihívás, hogy egy 30 perces felvételt kell készítenünk, amiben nem lehet vágás, nem dolgozhatok más izomcsoportra, mert pontokat vonnának le. A zsűri bárhol meg tudja állítani a videót, és alaposan megnézheti, milyen pontosan csinálom a munkát.

A legjobbak Szingapúrban mérik majd össze tudásukat októberben, immár személyes részvétellel. Andrea elmondta: a szabályok rendkívül szigorúak. Egy masszőrversenyen a bírák az emberi test ismerete és az anatómia mellett figyelik, hogy mennyire egyénre szabott a kezelés, a szakember hogyan dolgozik együtt a vendéggel, milyen a testtartása a masszázs közben.

– Az egész folyamatnak gördülékenynek kell lennie, mintha táncolna az ember. A szakma és a technikák ismerete alapkövetelmény. De értékelik a saját elképzeléseket, sőt, a stílus határait és jellegzetességeit tiszteletben tartó új fogásokat is.

Ősz Andrea hangsúlyozta, szerinte nem a versenyen elért eredmények tesznek valakit jó masszőrré. Hisz minden vendég számára mást és mást jelent egy jó masszőr. Szerencsére Győr környékén is széles a paletta.

– Egy verseny nem azonos teljesen a mindennapi gyakorlattal. Számomra a vendégeim pozitív visszajelzése az, ami az igazi elismerést jelenti. A versenyek abban segítenek, hogy még motiváltabb maradjak, tudásban koncentráltabb legyek és folyamatosan tanuljak. Ezáltal a vendégeim nyernek.