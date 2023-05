– A sípparaméterek és a szélnyomás is változott, a fémsípokból több hiányzott, amelyeket szedett-vedett, más hangszerekből pótoltak. A műemléki jellegű felújítás során úgy gondoltuk, a régi anyagot megilleti az a tisztelet, hogy visszakeressük. Annak ellenére, hogy jobb minőségben könnyebb és olcsóbb volna újat előállítani. A munkálatokhoz a győri mester többi hangszerének tanulmányozása adott nagy segítséget.

– Szükség volt korabeli példákra. Elgasz Ferenc – eredetileg Franz Elgasz – orgonáira tudtunk támaszkodni. A cél az eredeti hangzás, megjelenés és játékérzet visszaadása volt, hogy tükrözze azt a korszakot, amiben ez a hangszer megszületett. Ahogyan Homolya Dávid elmondta, minden egyes felújítás tanulságai a következők szakmaiságát építik, így ehhez is sokat tudtak meríteni korábbi tapasztalatokból. Bors László erdélyi orgonaépítő azt mondta, bár az új technikának is adtak helyet, azért az eredeti funkciók élveztek előnyt a munka során.

– Visszaépítettük az eredeti állapotára, így lehet fújtatni is az orgonát. Az 1800-as évekig szíjhúzással fújtattak. Ám az nehéz volt, és az orgonista nem tudott egyedül gyakorolni, csak segítséggel. A modern technikát is bele kellett csempészni, motor fújja a levegőt, de ez kívülről nem látszik. A mester elmondta: elég sok eredeti alkatrésze megvolt a hangszernek, azonban sípot és billentyűsort is kellett után gyártani.

– Az eredetiekre nagyon vigyáztunk, azokat restauráltuk. Volt két-három faragás, amit el akartunk ugyan dobni, mert a szú megette, ám végül meg tudtuk menteni. Bors László egyébként Győrben tanult, a Révai-gimnáziumban végzett, de Erdélyben végzi a mesterségét. Azt mondja, harminc év alatt Erdély 3000 orgonájából 150-et tudott felújítani, így van még munka. – Van, akit annyira meg tud hatni egy orgonamuzsika, hogy megkönnyezi, mást nem érdekel. Mi azoknak dolgozunk, akik szeretik, és elsősorban a Jóistennek. És ha még egy-két embert be tudunk csalni vele a templomba, már megérte!