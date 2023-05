– Ez az ünnepnap számomra elsősorban az én édesanyám megünneplését jelenti. A vasárnapot általában együtt töltjük és a gyerekek közösen köszöntenek bennünket. Áldást énekelnek, verset mondanak és virágot kapunk tőlük – árulta el a Győrújbaráton élő ötgyermekes anyuka, Kovács-Orosz Anna, vagy ahogy mindenki ismeri, Panni.

Tudatosan éljük meg a szeretetet

– Én boldog vagyok – jelentette ki sugárzó arccal lapunknak Kovács-Orosz Anna, Panni. – Sokszor természetesnek vesszük az ölelést, a puszit, a bizalmat, amivel a gyerekek felénk fordulnak, de olyan jó érzés, ha az ember tudatosítja magában és ezt tudatosabban éli meg, mert még boldogabb tud lenni. A férjem ötgyerekes családban nőtt fel, mi hárman vagyunk testvérek. Az öt gyerek Isten áldása, így hozta a sors – szögezte le látogatásunkkor a háziasszony. – Az egymásra figyelés, a közösségben való létezés könnyebb, ha nagycsaládból jön az ember, hiszen kicsi kortól otthon is megtapasztaljuk, nem csak a saját igényeink szerint alakul az élet. Nem unalmasak a mindennapok öt gyerekkel, nehéz megszervezni a feladatokat, hiszen négy már iskolás és nem is egy intézménybe járnak. Megpróbáljuk azért mindegyikük egyéni igényét is maximálisan figyelembe venni. Nagyon elfogadók, megértik, ha a másikukat kell programra vinni – árulta el az édesanya.

Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel

Panni nincs könnyű helyzetben, mert három gyermeke sajátos nevelési igényű. Édesanyaként megtapasztalta, milyen nehézséggel jár oktatási intézményt, programokat találni, a gyerekeket elfogadtatni, ezért létrehozta a Pamacs Egyesületet, amellyel sorstársainak szeretne segíteni.

– A szülők általában nem kapnak megfelelő segítséget ahhoz, hogy SNI-s gyerekeket neveljenek, pedig sokszor lenne szükségük tanácsra. Olyan lehetőségeket szervezünk, ahol a szülők is megoszthatják tapasztalataikat és egyúttal feltöltődhetnek. Különféle programokra várjuk a családokat, ahol a szülőknek nem kell magyarázkodniuk, hogy a gyerekük miért viselkedik másként, egy kellemes, elfogadó közegben mindannyian jobban érzik magukat – indokolta erőfeszítései szükségességét Panni, aki arról is mesélt, hogy nemrégen Pápai Ildikó „Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel” című könyvét mutatták be. A mondat az ő autista fiának a szájából hangzott el.

– Azóta szállóigeként használjuk – mondja. – Sokan nem is gondolnak arra, hogy a gyerek is boldognak szeretné látni a szüleit ugyanúgy, ahogy a szülő próbálja boldognak tudni csemetéjét. Most anyák napja körül ez az üzenet felerősödik, hiszen arról szól, hogy a gyerekek boldognak lássák az anyukájukat ezen a napon.

Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel! – ezt üzenjük a többi anyukának is. Legyenek nyitottak arra, amit a gyerekektől anyák napján, de a hétköznapokon is kap az ember! – tanácsolta Panni.

Gréta, Gertrúd és Titanilla is készül ajándékkal édesanyjuknak, Orbán Laurának.

Fotó: Rákóczy Ádám

Szép és nehéz

– Én szeretem a legjobban! – előzte meg egy hajszállal a válasszal testvéreit a tizenhárom éves Gréta a nyolcéves Titanillát és a hatéves Gertrúdot arra a kérdésre, ki szereti a legjobban az édesanyjukat, Orbán Laurát. A Ménfőcsanakon élő család kedvenc időtöltése, hogy együtt vannak. Szeretnek filmet nézni, kirándulni.

– Hogy milyen az élet három gyerekkel? Szép és nehéz anyának lenni – válaszolta elérzékenyülve Laura a három gyönyörű kislányra nézve. – Nehéz megteremteni az ideális körülményeket, hogy minden meglegyen, de a szeretet és az összetartozás a legfontosabb a családban. Néha van ellentét a testvérek között, de megnyugtató, hogy ha valamelyik nincs jó passzban, a többiek ott vannak mellette. Jó volt hallani, amikor azt mondta az egyik: „úgy örülök, hogy vagytok nekem, mert van, akit szeressek”. Szóval jó anyukának lenni – szögezte le az édesanya.