A vármegyében először Lébényben készült mesés sétáló a diósdi Kiss család ötlete nyomán. Ezt szombaton a Lurkó Nap keretében adták át.

Amint azt Tóth Tünde jegyző kiemelte, a Lébényi Lackó Sétálóján tíz mesét szólaltatnak meg helyi civil szervezetek képviselői, pedagógusok, sőt Kovács Gábor polgármester is, aki kifejezetten erre a célra írta történetét, s most az eseményen élőben is felolvasta.

A kisváros több pontján kell keresni a QR-kódokat, ami alapján meghallgathatjuk a meséket.

A rendezvényen sok szórakoztató program is várta a gyerekeket, akiknek ajándékkal is kedveskedtek.

Jövő hét szombaton Koroncón adnak át egy másik sétálót.