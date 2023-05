Lajos bácsi falujának legidősebb lakója. Noha őt sem kerülték el a sorscsapások, igyekszik derűvel élni a mindennapokat. Azt mondja, hosszú életének titka a rendszeres mozgás és a muzsika lehet.

Szabó Lajos Bodonhelyen született és családot is ott alapított. Feleségével négy gyermeket neveltek fel tisztességgel, és született hat unokájuk, illetve hat dédunokájuk is. Felesége korán elhunyt, és nagy trauma volt Lajos bácsi számára, hogy egyik fiától is búcsúznia kellett négy évvel ezelőtt. Idős korát azonban megszépítik az unokák és dédunokák, akik gyakran látogatják meg a papát. Szeretettel fordul feléjük, és nincs egyedül, nem magányos, legfiatalabb gyermekével és családjával lakik.

Népes család veszi körül Lajos bácsit, ők szépítik meg idős napjait.

Lajos bácsi mindig tevékenyen élt. Gyerekkorában is megvolt a feladata, nagy családba született, ahol mindig akadt tennivaló. Az 1960-as években a bodonhelyi italbolt vezetője lett. Később Győrben kereste a megélhetést, majd dolgozott a kisbaboti kocsmában, végül ismét lakóhelyének italboltját vezette. Szerették a helybeliek, mert mindenkivel megértő és segítőkész volt. Manapság is igyekszik elfoglalni magát, tesz-vesz a ház körül, eteti a baromfikat, foglalkozik kutyájával. Szellemileg frissen tartja magát, érdeklik a hírek, az aktuális ügyek, a Kisalföldet mindennap elolvassa, és kedvenc televíziós műsorai is vannak. Bodonhely legidősebbje úgy gondolja, a hosszú élet titka a mozgás és a muzsika, illetve a kommunikáció: