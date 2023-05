Szombaton Győrben mérték össze közlekedéssel kapcsolatos tudásukat, azok a megyei családok, akik szerettek volna a Közlekedik a Család vetélkedő országos fordulójába jutni szeptembere. A döntőben minden megyéből egy család képviseltetheti magát, a győztesek díja pedig nem kevesebb, mint egy új Škoda Fabia.

A külső pályán a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező családtagnak kell egy ügyességi pályát teljesíteni gépjárművel, mellette van ugyanennek a kerékpáros verziója, amin pedig a gyerekeknek kell végig menniük minél gyorsabban és természetesen minél kevesebb hibával - mondta el Rosta Roland rendőr őrnagy, aki azt is hozzátette, a megyei mezőny erős, vannak akik visszatérő versenyzők és készülnek is a megmérettetésre. Az országos versenyre delegált csapatok jól helytállnak a döntőben, általában a legjobb tízben végeznek, de volt már második, harmadik és negyedik helyezett család is, egyedül a bajnoki címet nem sikerült még elhozni.