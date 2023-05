Évek óta hagyomány a fertődi Esterházy-kastélyban a Kishercegi bál, aminek célja, hogy az apró bálozók, az óvodások, megismerjék és megszeressék Magyarország legszebb és legrangosabb barokk-rokokó kastélyát, valamint a rizsporos parókák, báli cipellők és udvari zenék világát.

A tradíciót a 18. században élt Esterházy „Fényes” Miklós herceg ihlette, akinek barokk-rokokó kastélyában a zene mellett a táncnak is fontos szerepe volt: Joseph Haydn zenekara mellett operaénekesek és balett táncosok is állandó szereplői voltak az 1770-től éveken át szervezett Esterházy-vigasságoknak, de számos bált is rendeztek az „Esterházy tündérbirodalomban”. A Pompakedvelőként emlegetett herceg és a család nemcsak prominens személyeknek, hanem a hercegi gyermekek számára is előszeretettel szerveztek összejöveteleket, gyermekbálokat.

Az idei évben felidézett báli hangulat és a barokk táncbemutató teljesen elvarázsolta a kicsiket. Az est végén a barokk táncházban az udvari táncmester segítségével pedig a régmúlt idők táncaival ismerkedhettek meg a jelenlévők.

Forrás: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

