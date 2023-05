A beszélgetések a sajtóház új stúdiójában készülnek. A modern technikával felszerelt szobában videós, rádiós anyagok is születnek. A napilapban egy QR-kódot is mellékelünk azokhoz a cikkekhez, melyekhez hanganyag vagy videó is készült, hogy olvasóink egy kattintással hozzáférjenek a digitális tartalmakhoz.

Herkely Ákos rádiós kollégánk és Pozsgai Kitti, a podcasttartalmak felelős szerkesztője kivételesen egymást kérdezték a munkáról és arról, ők milyen podcasteket hallgatnak.

Gyermekneveléstől a hitéletig, horgászattól a művészetekig, labdarúgástól a gasztronómiáig hozzuk a kibeszélni való témákat a podcastekben, most már jó néhány hónapja. A kötetlen beszélgetésekre olyan vendégeket hívunk, akik hiteles szakértői egy témának, vagy érdekesek számunkra. Ha most látogatnak el a kisalfold.hu podcastcsatornájára, láthatják, hogy rengeteg visszahallgatható, visszanézhető beszélgetést tartalmaz már virtuális hangtárunk, melyeket a megjelenésük napján itt a napilap oldalain is bemutatunk olvasóinknak.

Több megosztón

A beszélgetések felkerülnek több, médiatartalmat megosztó oldalra is, így Videán, Spotifyon vagy You­­Tube-­­on is elérhetőek. Nem feltétlenül kell tehát gép előtt ülve hallgatni, házimunka, kertészkedés vagy utazás alatt is bármikor élvezhetőek a beszélgetések. Olvasóink, s most már hallgatóink visszajelzéseiből is kiderül, hogy van, aki a reggeli dugóban araszolva indítja el a békés válásról szóló adást, van, aki egy fárasztó nap után a fürdőszobában hallgat érdekes és izgalmas beszámolót a Győri Balett kolumbiai kalandjairól. Más főzés közben figyel Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna horgászathoz adott tanácsaira, de van, aki Korsós György labdarúgó új terveire volt kíváncsi, miközben autót szerelt.

– A podcastfogyasztás egyre népszerűbb olvasóink körében is – mondja Varga Ottó főszerkesztő. – Igyekszünk minél szélesebb körből témákat hozni, hogy mindenki találjon számára érdekes tartalmat. Ami a cikkekből kimarad, az itt meghallgatható. Hiszen nagyon nehéz lenne a beszélgetések hangulatát, minden rezzenését írásban közvetíteni.

Modern stúdió

Az új stúdió a legmodernebb technikával felszerelve fogadja a vendégeket.

– Herkely Ákos rádiós kollégával és a szerkesztőség újságíróival örömmel vettük birtokba az új stúdiót, ahol akár élő, videós beszélgetéseket is rögzíthetünk. A beépített technika igazán iz­­galmas tartalmak előállítását teszi lehetővé – mondja Pozsgai Kitti, a podcasttartalmak felelős ­szerkesztője.

Vasárnap új rovatot indítunk, melynek témája a gasztronómia. Első vendégünk egy ötgyermekes édesanya, akinek a családjában szinte mindenki ételallergiás. Vincze-Pintér Mónika tej-, tojás- és gluténmentes konyhájába invitált minket, ahol már mindkét nagymama megtanult mentes ételeket készíteni az unokák kedvéért.

Hétfőn a harmincadik győri Barokk Esküvőről beszélgetünk Keglovich Ferencné Zitával. Látványosság, lokálpatriotizmus, korhű jelmezek, igazi Mária Terézia korabeli hangulat kerekedett a stúdióban.

Várjuk az ötleteket - A nyár tartogat meglepetéseket, melyekről később számolunk be, addig is örömmel vennénk, ha javaslataikkal, véleményükkel segítenék munkánkat. A [email protected] címre írják meg, milyen témáknak örülnének leginkább.