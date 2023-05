A fiatalok sem maradnak ki a kertészkedésből. Győr-Moson-Sopronban immár 15 iskola, 5 óvoda, 2 egyéb intézmény csatlakozott az Iskolakert programhoz. A legtöbb fiatalnak van mit tanulnia a növényekről, de nagyon lelkesek. Az Iskolakert alapozóprogram eddig országosan összesen 167 intézmény részvételével, több mint húszezer gyermekkel ismertette meg a kertészkedés örömét.

– A tájegységen komoly hagyománya van a zöldség- és gyümölcstermesztésnek. A cél nem az, hogy mezőgazdasági munkásokat képezzünk, hanem hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy 2-3 négyzetméter zöld területen is termelhetnek néhány csokor retket vagy hagymát, a fenntarthatóság jegyében – mondta el Molnár Péterné Margit igazgatóhelyettes, az iskolakert pártfogója és koordinátora. – Van egy gyümölcsös rész olyan fákkal amik nem vagy csak alig igényelnek permetezést. Ezt követi a zöldségeskert, ahol sárgarépa, retek, hagyma, paradicsom és tök is terem, majd egy fűszerspirál, sziklakert és egy bogyós gyümölcsös rész, ahol főleg málnabokrok vannak.

A hegykői Fertő-táj Általános Iskolában fel is dologzzák a megtermelt zöldségeket. Fotó: Szalay Károly

A fiatalok nem csak megtermelik, hanem fel is dolgozzák a zöldségeket és gyümölcsöket. Tavaly paradicsomot szárítottak, befőztek, sőt Márton-napra tökből készítettek finom fogásokat. Az igazgató helyettes elmondta, az év elején mindig összeülnek a tanárok és megtervezik, melyik tárgy esetén melyik témakörhöz lehet beépíteni az iskolakertet. Félcsoportos bontásban, tavasztól-őszig a testnevelés, vizuális kultúra, természetismeret és a technika órák egy részén is a kertben tevékenykednek a diákok. A tanulást tovább színesíti a meteorológiai állomás, a komposztáló, valamint a két rovarhotel is.

Az écsi Petőfi Sándor Általános Iskolában már egy évtizede gondozzák saját kiskertjüket.

– Az első évben az önkormányzattól kaptunk egy területet. Rengeteg növényt tudtunk itt termeszteni, amiket aztán az iskolakonyhán dolgoztak fel. Ugyanakkor túl messze volt az épülettől és a megművelendő terület is nagy volt nekünk. A következő évtől az iskola épület melletti területen kezdtünk dolgozni – mondta el Kocsisné Németh Ilona intézményvezető. – Elsősorban a szakkörös gyerekek gondozzák a kertet, de bizonyos tanórákon, vagy most a fenntarthatósági témahét kapcsán a többi osztály is besegít.

Az ágyásban a dughagymát, a retket, a sóskát és a spenótot elültették már, a következő feladat a palántázás lesz, persze csak miután végeztek a hirtelen eső miatt növekedésnek indult gaz gyomlálásával. A veteményeskert mellett gyógynövénykertet és két gyümölcsfát is gondoznak a fiatalok. A kerti hulladék két komposztálóba kerül.

– Hiába vagyunk falusi iskola, a gyerekek egy részének nagyon kevés ismerete van a növényekről, az iskolakert tökéletes lehetőség, hogy testközelből megismerjék és természetesen meg is kóstolják őket, mivel a gyerekek haza is viszik az általuk termelt zöldségeket.