Bár egész évben találkozhatunk kullanccsal, mégis a jó idő beköszöntével fokozottan figyelnünk kell kedvenceinkre, főként, ha nagyobb sétákra, túrára indulunk. Téves, hogy a kullancsok csak tavasztól őszig aktívak, éppen ezért nem elég csak ebben az időszakban védekezni.

A legfontosabb és leghatékonyabb módszer a vérszívók elkerülésére a megelőzés folyamatos védekezéssel, amelyre már számtalan lehetőség adott. Szükséges lehet állataink átvizsgálása, akár napi szinten is.

Többféle készítmény kapható, azonban jó tudni, hogy ezek a szerek nem feltétlenül tartják távol a kullancsokat. Szakemberek ajánlják a Spot On cseppeket, a Vectra 3D és az Advantix cseppeket, illetve a nyakörves megoldásokat. Valamint a Bravecto, Simparica, Nexgard, Frontpro tabletták és az ultrahangos, nyakörvre rögzíthető biléták is hatékony védelmet nyújtanak kutyusok számára. Ha kedvencünk bágyadt, étvágytalan vagy megváltozik a viselkedése, azonnal forduljunk orvoshoz, mert lehet, hogy kullancsfertőzés okozza a tüneteket!