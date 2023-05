Ezt a sportot nem lehet megtanulni

A pecás elmesélte lapunknak, hogy nem véletlenül tette le a voksát a horgászat mellett, nagyapja is horgászott, míg édesapja világbajnoki címmel is büszkélkedhet. Már gyermekkora óta a pecázás volt az első számára, és már akkor eldöntötte, hogy ő is ki fogja próbálni magát a versenyzésben. Felkészült, tanult. Így telt a gyermekkora. Sokszor hallotta, hogy ebben az időszakban szinte el sem lehetett rángatni a vízpartról, és a horgászládáról. A családjával is sok időt tölt a vízparton. Sok szép élménye van, ezekről a közös horgászatokról. Édesapja, nagyapja mellett nagybátyja is nagy pecás.

Hallgassa meg itt!

Az úszós ágban nevelkedett, úgy ahogy édesapja

– Kezdetben én is spiccbottal fogtam a kishalakat, úgy ahogy bárki más. Szerintem ez mindennek az alapja. Aztán persze nekem is komolyabb felszerelésem lett, és másban is ki tudtam próbálni magam. Sokat hallom veterán, nagy és sikeres horgászoktól, hogy ezt a sportot nem lehet megtanulni. Mindig vannak újabb, és fejlettebb eszközök, módszerek, illetve folyamatosan alkalmazkodni kell az adott vízhez –fogalmazott adásunkban.