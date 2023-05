Az idei Ladikos húzóneve Kossuth díjas népdalénekesünk és néprajzkutatónk, Lovász Irén, de nagyon ígéretes az ország legrégibb táncegyüttesének, a Szanyi Bokréta Néptáncegyüttesnek a műsora is. Az igazi „Ladikos hangulatot” a zene, a tánc, a vásári komédiások, fotó- és képzőművészeti előadások, kézműves foglalkozások, gasztronómiai különlegességek, bor- és pálinkakóstolók teremtik meg idén is.

A fesztivál pénteken este lovaskocsis-táncos felvonulással kezdődik, szombaton pedig az eddig megszokott „Ladikos” színvonalú programokkal várja a fesztiválozókat.

- Nagyon várunk minden érdeklődőt az idén nagykorúvá váló XVIII. Ladikos Fesztiválon, június 10-én a mecséri Duna parton

– mondta el Henics Tamás, a Ladikos Fesztivál főszervezője, aki ezúttal is mindent megtett azért, hogy a legjobb programot állítsa össze.

- Idén fesztiválunk egyik húzóneve Kossuth díjas népdalénekesünk és néprajz-kutatónk, Lovász Irén lesz, de nagyon ígéretes az ország legrégibb, 1937 óta folyamatosan működő táncegyüttesének, a Szanyi Bokréta Néptáncegyüttesnek a műsora is. Nagyon örülünk annak, hogy idén, régi népi pásztor hangszerünk, a magyar duda is markánsan megjelenik a fesztiválon. Egyrészt Jakab Mihály festőművész „Dudások” című tárlatát nézhetik meg az érdeklődők a Kovács-Simon pajtában, másrészt a Mecséri Vegyeskar és Zeneműhely fellépése során dudával kísért dallamokkal is készül.

- Bemutatunk idén egy fiatal, tehetséges énekest, a dunaszigeti származású Ocskay Brigittát is, Korpás Éva népdalénekes pedig a Felvidékről érkezik csapatával és egy táncszínházi produkcióval – mondta el Henics Tamás.

A Szigetköz szívében, Mecséren idén immáron 18. alkalommal rendezik meg a Ladikos Fesztivált, amely az ország egyik legkiemelkedőbb kulturális rendezvényévé vált: évről évre mintegy száz fellépőt és több ezer látogatót vonz magához.

A program idén is bővelkedik nagy nevekben, értékes fellépőkben. Fellép a Buda Pesme, a Boll Weevil Folk Blues Band, a Fajkusz Banda, a Fricska Zenekar, a Fanfara Complexa, a Kalász Banda, a Kolo Slavuj, Korpás Éva, Lovász Irén, a Magos Zenekar, Ocskay Brigitta, Mesics György és a Somló Banda, a Somos Zenekar, a Torkos Zenekar, a Cserók Táncegyüttes, a Napraforgók Táncegyüttes, a Szanyi Bokréta Táncegyüttes, a Soproni Kacagány Táncegyüttes, a Mecséri Vegyeskar és Zeneműhely, az Aranymálinkó Tánccsoport, valamint a Mecséri gyermektáncosok.

A rendezvény jó hangulatáról a zenekarok és fellépők mellett szokás szerint több ki-egészítő program is gondoskodik.

A Ladikos Galériában a Kovács-Simon Pajtában gyermekfoglalkozások, filmvetítés és előadások lesznek. Itt kerül bemutatásra Jakab Mihály „Dudások” című kiállítása.

Idén is lesz Ladikos Lakoma főzőverseny, a szokásos bor- és pálinkakóstolók, Folk-kocsma, Kézműves- és gyerekfoglalkozások, kirakodóvásár is.

A program sikeréhez nagymértékben hozzájárulnak a segítő kezet nyújtó helyi cégek és vállalkozások. Mecsér Önkormányzatának támogatása mellett, kiemelt támogató évek óta a mosonmagyaróvári Nolato Magyarország Kft, a helyi Jáger és Társa Kft, a Forrás Üzletlánc, illetve a Varga ABC is, de immár évek óta támogatók között szerepelnek a fesztivál távolabbi és közeli szponzorai, mint az Iconomix, a FAMEX Kft, a KMA Technik vagy a Szigetköz Lelke Pálinka Manufaktúra is. A fesztivál kiadványa-inak tervezését Klebercz Gábor és grafikai stúdiója végzi, kivitelezésüket a győri Varázsceruza BT vállalta. További információ: www.ladikosfesztival.hu