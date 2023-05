Eliza online szólítja meg az anyukákat, már a szülés utáni első hat hétben is, majd a babákkal együtt is fogadja őket. Megtudtuk tőle, hogy mások által szervezett programokon is egyre gyakrabban jelennek meg a babákkal édesapák, hogy őket is ugyanolyan érzékenyen érinti a gyermekkel jött változások sora, mint az anyukákat. Beszélgettünk önazonosságról, soha nem múló fáradtságról, szülés utáni depresszióról és hogy mindezekhez hogyan tud kapcsolódni a jóga, kiknek való ez a mozgásos filozófia.

