– Hetedszerre szerveztük meg a motoros találkozónkat, mellyel jótékonysági célt is szolgálunk. Egyrészt a Rigó-Haszonits családnak gyűjtöttünk, akiknek a 4 és fél éves kislányuk, Hanna epilepsziával küzd, míg a másik támogatottunk, Lidi Magdolna, akinél rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak. A betegségéből kifolyólag, munkáját sajnos nem tudja ellátni – emelte ki érdeklődésünkre Majthényi Péter, az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör elnöke.

Hozzátette: a túra során Dunakilitire is ellátogatnak, hogy egy korábban elhunyt kedves barát, csapattárs, Molnár Zoltán tiszteletére emléktáblát avassanak.

A szokásokhoz híven Kótai László egyenként szentelte meg a majd háromszáz motort, majd hatalmas konvojban indultak el a résztvevők Jánossomorjáról Dunakilitire, ahonnan Lébény, Bősárkány érintézével motoroztak közösen.

A Rigó-Haszonits házaspár meghatódva fogadta a gyűjtést. Az édesanya, Rigó-Haszonits Márta elmondta, hogy egy génhiba miatt naponta szembesülnek azzal, hogy kislányuknak epilepsziás rohama van, és sajnos a többféle gyógyszer sem segített eddig. A lányka többféle fejlesztésre szorul, a Borsó-házba is járnak vele intenzív fejlesztésre, amit eddig a család önerőből finanszírozott. A most kapott összeget is Hanna fejlesztésére kívánják fordítani.