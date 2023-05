- Az, hogy milyen zöldséget termesszünk a balkonon, nagymértékben függ erkélyünk méretétől - kezdte a szakember. Léteznek paradicsomfajták, amik kis termetűek, nem nőnek nagyra, ezek bátran termeszthetők kisebb erkélyen is. Ha több a hely és befér egy nagyobb láda, akár a nagyméretű paradicsommal is próbálkozhatnak. Uborkát is érdemes felfuttatni, ezek közül van már számos olyan fajta, melyeket kimondottan erkélyre, ültetés céljából tenyésztenek. A kis erkélyekre jó választás lehet még, ha különböző fűszernövényeket vagy gyógynövényeket ültetünk - tette hozzá.

Egyre többeket foglalkoztat a balkonkertészkedés gondolata, de nem mernek belevágni, mert nem tudják, hogy milyen növényeket ültethetnek és mire érdemes figyelniük. A termesztés tudnivalóiról és szabályairól szakértővel beszélgettünk. A felvételen: Divós Józsefné, aki évek óta kertészkedik soproni társas­házuk erkélyén. Fotó: Rombai Péter

- Az sem mindegy, hogy milyen a balkon fekvése. Napos vagy árnyékos, szeles vagy szélárnyékos. A paradicsom a naposabb, de akár árnyékosabb erkélyre is ültethető. Nem szárazságtűrő, ezért fontos, hogy mindig legyen nedves (de nem pangóvizes) a talaja. A paprika ültetését nem ajánlom, az sokkal igényesebb, kivéve a különböző fajtájú csilipaprikák. Félárnyékos erkélyre is ültethető sok minden, ehhez kiváló választás a bab, rukkola, fejes saláta, karfiol, mángold, borsó, spenót, vagy sóska – sorolta. Nagyon fontos azonban, hogy bármilyen növényt is választunk, folyamatos gondozás szükséges, az elszáradt részeket mindig szedjük le róluk, hogy felfrissülhessen a növény - egészítette ki.

- Erkélyünk mérete és fekvése mellett a termőföld is fontos. Minden növénynek megvan az a talajtípusa, amiben jól érzi magát. Érdemes mulcsot, tőzeget használni és a talajt az adott növény igényei szerint összeállítani. Az is lényeges, hogy megfelelő méretű cserepeket válasszunk, az alján legyen mindegyiknek lyuk, hogy a fölösleges víz eltávozhasson. Használjunk könnyen mozgatható, nehezen törhető műanyag ládákat vagy kaspókat. Az erkélynek inkább a belső felére erősítsük fel azokat, így megelőzhető, hogy a szél vagy a vihar letépje – hangzott a jó tanács.

Kui Biborka erdőmérnök

Jó hír, hogy a zöldségek közé virágok is ültethetők, ma már kifejezetten ajánlják ezek megfelelő csoportosítását. Például a büdöske és a paradicsom nagyon jól megfér egymás mellett, mivel a büdöske távol tartja azokat a kórokozókat, amelyek a paradicsomot támadják.

Bármilyen növényt is választunk, nevelgetni, szeretgetni kell azt. Ha így teszünk, a növények meghálálják, mi pedig élvezhetjük ízes, zamatos termésüket és azt a kellemes miliőt, amelyet biztosítanak számunkra

- zárta a beszélgetést Kui Biborka.