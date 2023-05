Pintér Mónika győri, ötgyermekes édesanya családjában mindenki érintett valamilyen szinten az ételallergiával. Küldetésének tartja, hogy saját tapasztalatait másokkal is megossza, ezért néhány éve Ambrus Évával közösen kiadták a Mentesen is teljesen! című családi receptgyűjteményt, melyben az alaprecepteken túl, reggeli és ebédötletek is vannak, sőt, ünnepi fogásokat is tartalmaz a vaskos kiadvány. Pintér Mónikával arról is beszélgettünk, hogy Győrben mennyire egyszerű, vagy nehéz bevásárolni egy allergiás családnak, de arról is mesélt, mennyi konyhai előkészülettel jár, ha vendégségbe, vagy kirándulni indul a család.

Hallgassa meg itt!