– Mikor döntötte el, hogy fitneszversenyző lesz? Már kislányként is érdekelte ez az életforma?

– A sport kisgyermekkorom óta az életem része volt. Aztán huzamosabb ideig éltem külföldön, ám amikor hazaköltöztem, eldöntöttem, hogy a fitneszversenyek mellett teszem le voksom, és próbálok minél több és szebb eredményt elérni. Két éve dolgozom együtt Salamon Dia IFBB PRO edzővel, aki bikini-fitneszvilágbajnok és többszörös magyar bajnok is. A szárnyai alá vett, ekkor kezdett el igazán érdekelni a versenyzés. Dia egyébként a példaképem is, mindig motivált a tevékenysége.

– A fitneszversenyek közül a Miss Bikini számban szerepel leginkább. Tavaly Las Vegasban állt színpadra az olimpián, most a hétvégén Európa-bajnokságon bizonyíthat Budapesten, a nyár elején pedig egészen Angliáig utazhat, a manchesteri világbajnokságra. Hogy zajlanak ezek az események?

– Az utazás az életem része lett. Versenyzőként álltam már színpadon Romániában, Szlovákiában, Amerikában, és most Angliába is eljuthatok. Ezeken az eseményeken számos szempont alapján figyelik a lányokat. Fontos, hogy nézünk ki bikiniben, de például nem szabad túl izmosnak sem lennünk, mint például a sportmodell kategóriában. A tested minden porcikája számít egy ilyen versenyen, úgy, ahogy egy jól kiválasztott bikini vagy éppen a barnítás. Nem beszélve a hajadról és a sminkedről.

– Hogyan lehet tökéletesen felkészülni egy ilyen versenyre? Mekkora küzdelemmel jár?

– Emberpróbáló. A mostani versenyemre a felkészülésem év elején elkezdődött. Azóta pontos diéta és étrend szerint élem az életem. Tavaly például tizenegy hónapot diétáztam a megmérettetések miatt, mert az edzés önmagában nem elég. Napi több órát töltök az edzőteremben a munkámon kívül, folyamatosan fejlesztem magam és edzek.

A fiatal lány évek óta a fitneszversenyek szerelmese, nemrég Las Vegasban bizonyított, most pedig az Európa- és világbajnoki eseményre készül a Miss Bikini szakágban. Fotó: Rákóczy Ádám

– Mi a legjobb ebben az életformában? Mi az, ami hajtja és motiválja?

– Nagyon szeretek edzeni, és a kemény diétával sincs problémám. Amikor a versenyen ott állsz, az egy dolog. Ebben az egészben inkább a megtett út az érdekes és szép. A végén egyáltalán nem érzed rosszul magad, hogy mennyi mindenről lemondtál. A családi ebédekről, vacsorákról, a születésnapi tortákról. A hosszú úton az egész tested megváltozik és átalakul. Sokan azt gondolják, hogy ez biztosan csak szenvedés. Pedig nem az. Bárki megehet mellettem például egy hamburgert. Sosem ítéltem el a túlsúlyos embereket, de fontos, hogy tudjuk: a fogyás csupán elhatározás kérdése. Nem azt jelenti, hogy salátán kell élni, de oda kell figyelni az étkezésre. Engem minden versenyem motivál. Alig várom a következőt.

– Mit tudhatunk meg önről, mit csinál, amikor épp nem az edzőteremben van?

– Amikor nem edzek és dolgozom, akkor is szívesen sportolok: aktívan teniszezem, síelek. És utazni is szeretek. Imádom Győrt is, itt él a családom, és rengeteg barátom van.

– A nőknél állandó dilemma, hogy ki vannak-e békülve önmagukkal és a testükkel. Mi az ön álláspontja?

– Egy nő sosincs megelégedve önmagával. Nekem is mindig szükségem van egy-egy visszacsatolásra, főleg a versenyek előtt. És persze jólesik az is, ha valaki dicsér. Régebben sokszor azzal szembesültem, és mondták nekem, hogy ki vagyok kerekedve. Egy nő számára ez borzasztó, lelkileg nagyon bántónak érzi.

– Szeretné egyszer átadni azt a tudást, aminek a birtokában van? Melyek a jövőbeni céljai és tervei?

– Mindenképpen. Sokat gondolkodom rajta, hogyan tudnám biztatni a nőket az egészséges életmódra, és szeretném átadni nekik a versenyzés örömét is. Szeretném segíteni a túlsúlyos hölgyeket, például, hogy szülés után hogyan tudnák ismét visszanyerni egykori alakjukat. Készülök idén a Muscle Beach versenyre is, amit Siófokon rendeznek majd meg. Itt tavaly a bikini kategóriát sikerült megnyernem. Ősszel nagyon szeretnék kijutni újra az olimpiára, amelyet Las Vegasban rendeznek meg. És persze vannak még versenyek a szezon alatt. Egy aranyérmet mindenképp szeretnék szerezni a tengerentúlon, hiszen álmodozom egy profi kártyáról, amit mindig a kategória győztese érdemel ki világeseményen.