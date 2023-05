– A csapat egyik tagjának édesapját is én készítettem ugyanerre a versenyre annak idején. Diákéveimben kazinczys tanulóként indultam elsősegély- és csecsemőgondozási versenyeken is. Az ottani élmények és sikerek motiváltak arra, hogy ezt a pályát válasszam. Azóta is oktatom a diákokat. A Kisfaludy Károly Általános Iskola Mórichidai Tagiskolájában 16 lelkes diákkal dolgozunk együtt, a mostani megmérettetésre is november óta heti szinten készülünk, a szakkörök keretében.

Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron megyei szervezete 51. alkalommal rendezte meg a versenyt, melyről 1-1 csapat jut majd tovább az országos döntőbe.