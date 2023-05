– Mit kapnak majd a résztvevők, és a díjazottak?

– Mindenki, aki részt vesz a versenyben, oklevelet kap, és értékes ajándékot. Ezen felül díjazzuk kategóriánként az első három helyezettet. Ők pénzjutalomban részesülnek, amit kertészeti utalvány formájában lehet majd barkácsboltokban, kertészboltokban beváltani. Emellett a legszebb porták egy táblát is kapnak, amit kihelyezhetnek a házuk falára. Számos helyszínen találkozhatunk ilyen táblákkal Győrben, a korábbi indulók ma is büszkék az eredményeikre, és örömmel hirdetik virágos házukat, erkélyüket. Valakinél több is van kint egyszerre, hiszen aki egyszer már szép sikert ért el, minden évben benevezhet újra a versenyre.

– Mennyien szoktak jelentkezni évente a város kiírására?

– Minden évben sokan,

legutóbb 150-200 nevezés érkezett be hozzánk.

Reményeink szerint idén is legalább ennyien adják le jelentkezésüket, és öltöztetik virágba az otthonuk környezetét. Egész májusban várjuk a nevezőket.

– Mi a verseny legfontosabb üzenete? Aki a városba érkezik láthatja a sok virágot, a virágos környezet pedig javítja a városképet is.

– A város részérül is igyekszünk minél többet tenni a városképért. Több mint százezer palántát ültetünk el évente a városba, és vannak fásítási programjaink is, ezek mindegyike ezt a célt szolgálja. Májustól elindultak a szökőkutak a városban, és folyamatosan dolgozunk az öntözőrendszerek beindításán, kibővítésén is. Ezek is azt szolgálják, hogy rendezett legyen a környezet. Azt sem felejtsük el, hogy a helyiek sokszor pályázat nélkül is megteszik azt, hogy szépítik a környezetüket, virágokat ültetnek, amiért nagy elismerés jár nekik. Ezzel a pályázattal ösztönözni szeretnénk őket, hogy minél többen vegyenek részt a programban.

– Mit vár az önkormányzat a 2023-as versenytől?

– Fontos a környezettudatosság, és hogy szép legyen a város. Motiválni szeretnénk az embereket arra, hogy nevezzenek be a versenybe. Sokan nem a díjakért csinálják, egyszerűen csak büszkék arra a táblára, amit a verseny végén kapnak. A Kodály Zoltán utcában például nem csak a tábla van kint egy a panelház falán, hanem a lépcsőházban is ki van függesztve a szép eredményért járó oklevél. Ez is csak azt mutatja: büszkék rá a lakók is, ha valaki odafigyel a környezetére.