Ha már válunk, csináljuk rendesen

Azzal is tisztában van mindenki, hogy a bírósági procedúra, ami ezzel jár, igencsak hosszadalmas és költséges. Dr. Novadovszky Nóra ügyvéd és mediátor, aki abban segíti az elválni kívánó párokat, hogy a lehető legbékésebb, legrövidebb úton mondhassák ki a felszabadító nemet. Mint mondja, a mediátorhoz érkező párokban eleve él a szándék, hogy egyezségre jussanak a vagyoni kérdésekben, vagy esetleg a gyermekek elhelyezésében, ezzel a saját jövőbeli életüket is megkönnyítik. A beszélgetés során kitértünk egy kicsit a válások leggyakoribb okaira, az önismeret fontosságára, az anyagi kérdésekre is.

